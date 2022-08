Cameroun: Longuè Longuè demande pardon à Paul Biya - L'Etat m'a aidé avec 49.000 Euros

Quand j'ai eu les problèmes en France, l'Etat m'a aidé avec 49.000 Euros... Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on y voit l'artiste Longue Longue aux côtés du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha Courtès. L'artiste décide de rendre un hommage à l'Etat et de présenter des excuses à Paul Biya.

"J'ai un témoignage à faire excellence. Parce que quand j'ai eu les problèmes en France, M. Eto Tchatchoua premier conseiller du Cameroun à l'ambassade du Cameroun en France, il m'a dit que Longue, 'le Chef de l'Etat m'a dit qu'on doit lui rendre compte de ton dossier. Qu'on n peut pas t'abandonner un enfant du pays comme toi qui a fait de bonnes choses ne peut pas avoir des problèmes à l'étranger, on t'abandonne'.

Et l'Etat m'a aidé avec 49 000 euros pour que je sorte de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas yabassi, qui est le papa de tous les camerounais, et qui ne m'a pas laissé dans les problèmes... il est hors de question que je le trahisse. Ca serait très ingrat. Et vous me connaissez... et j'ai dit que je dois demander pardon à ce monsieur", affirme t-il