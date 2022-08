Sénégal: Perturbations de la Liaison Maritime Dakar-Gorée - Le Dg du Port de Dakar rassure les insulaires

Suite aux manifestations des habitants de l'île Gorée qui ont empêché ce dimanche les rotations de la chaloupe assurant la liaison maritime Dakar-Gorée (Lmdg), le Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), Aboubacar Sédikh Bèye en visite de courtoisie, mardi, sur l'île pour s'enquérir de la situation, a échangé avec la municipalité et dégagé des perspectives pour un partenariat multiforme fructueux bénéfique aux populations insulaires.

Dans une note datée d'hier, le directeur général Aboubacar Sédikh Bèye informe s'être rendu en début de matinée, avec une délégation du Port Autonome de Dakar, à l'île de Gorée pour une visite de courtoisie et de travail à Augustin Senghor, maire de la commune en présence du conseil municipal de l'île-commune. À l'ordre du jour, les deux équipes ont pu échanger sur différentes questions portant notamment sur certains problèmes rencontrés par les riverains en période d'affluence, sur des perspectives de partenariat et d'accompagnement du Port Autonome de Dakar et sa fondation à l'île ; mais surtout la prise en charge des doléances du conseil municipal en vue d'une meilleure dotation budgétaire, souligne la source.

La rencontre s'est soldée par " la réitération du Port Autonome de Dakar à accompagner la municipalité de Gorée en appliquant dans les prochains jours, les conclusions de la rencontre. Enfin, le Dg Bèye a tenu à remercier M. Senghor le maire de la commune et le conseil municipal de l'île en leur assurant " poursuivre le travail pour un impact satisfaisant sur les populations " tout en réaffirmant sa volonté de faire du Pad le moteur de l'émergence ".

Les populations de Gorée avaient bloqué dimanche la chaloupe assurant la liaison maritime entre Dakar et l'île ; occasionnant beaucoup de nombreux désagréments aux visiteurs qui ont rebroussé chemin. Motif de leur courroux ! Les insulaires, considérant que " Gorée est la raison d'être de cette liaison ", réclament la prise en charge d'une taxe municipale ainsi que le déblocage par le port autonome de Dakar de la subvention de l'ordre de 20 millions de FCfa non versée à la municipalité depuis deux ans. Selon les protestataires, cette subvention qui représente la taxe de cession de services municipaux dès l'entrée de l'île et constitue 50% " des recettes de la municipalité. Entre autre revendication figure la question de l'insertion des jeunes au sein de la Liaison maritime Dakar-Gorée.