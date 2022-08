Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Aout 2022

Mali : Lutte contre le terrorisme- 44 combattants neutralisés par les Fama

Hier lundi 29 août 2022, des combats violents ont opposé les Fama à un Groupe Armé Terroriste (Gat), probablement l’Eigs, dans le secteur de Tessit. Le bilan provisoire fait état à ce jour de 02 morts et 08 blessés, Côté Fama. Côté Ennemi : 44 combattants neutralisés dont les corps ont été abandonnés sur place, plusieurs motos incendiées et d’importantes quantités d’armes et munitions récupérées. Rapporte Burkina24 qui cite les Forces armées maliennes.

Burkina Faso : Gestion de la Transition- Le président de la Commission de l’Uemoa chez Damiba

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé une audience cet après-midi au président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), Abdoulaye Diop. « Avec le Président du Faso, nous avons passé en revue la situation sécuritaire, nous avons partagé des appréciations liées à cette situation et salué les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène terroriste avec toutes les conséquences que nous vivons », a soutenu Abdoulaye Diop à sa sortie d’audience. (Source:Burkina24)

Niger : Sécurité sociale- ça grogne contre la Cnss

A la caisse nationale de sécurité sociale (Cnss), ça ne va pas. Selon des assurés sociaux, « les responsables ont détourné la mission de la Cnss au profit de l'achat de terrains non bâtis et d'immeubles dans toutes les régions du pays. Toutes choses qui pourraient générer des retro commissions. La construction du nouveau siège, débutée en 2013, et dont les travaux ne sont pas toujours achevés, instaure le doute sur la corruption qui entoure les marchés à la Cnss ». Le marché de trois milliards de Fcfa octroyé à la société burkinabé A2SYS pour la mise en route d'un schéma directeur informatique n'aurait toujours pas encore vu le jour. (Source : aNiamey.com)

Guinée : Infrastructures- De nouveaux responsables nommés

Le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé le mardi 30 Août 2022, deux hauts cadres issus de la Diaspora à la tête de l’Agence Routière de Guinée (Ageroute), rattachée au ministère des Infrastructures et des Transports. Les cadres promus sont : Dr Moussa Bérété, précédemment chef consultant en stratégie numérique chez Prudex Atlanta Etats-Unis, nommé Directeur général de l’Agence routière de Guinée « Ageroute S.a » Quant M. Moussa Camara, ingénieur consultant en génie conseil chez Nordastelo Montreal Quebec, hérite du poste de Directeur Général adjoint de l’Agence Routière de Guinée « Ageroute S.a ». (Sourceafricaguinee.com)

Sénégal : Démissions au Pds- Un autre cadre claque la porte

Dr Cheikh Dieng a adressé le mardi 30 Aout soir, une lettre de démission du Pds à Me Abdoulaye Wade, patron du parti. « Ma démission fait suite aux profondes divergences intervenues avec Monsieur Karim Wade a qui vous avez confié les responsabilités de la gestion du Parti, notamment sur les options stratégiques pour le Parti lors de ces deux précédentes élections et la démarche opérationnelle pour la prochaine », indique Dr Cheikh Dieng, Secrétaire général national adjoint. (Source : snegaalnet.com)

Cote d’Ivoire : Activités des partis politiques- Simone Gbagbo parle de l’avenir du Mgc

La présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), l’ancienne Première dame, Simone Ehivet Gbagbo, a réitéré le 30 août 2022, sa volonté de faire entendre la voix de son parti dans le débat politique ivoirien. C’était au cours d’un entretien exclusif qu’elle a accordé à France 24. « Nous ne sommes pas des forcenés de l’opposition », a déclaré Mme Simone Gbagbo.

Benin : Investissements français- Les vérités de Talon au Medef

Le Medef tenait, lundi et mardi, son université d'été, baptisée « Rencontre des entrepreneurs de France », une rencontre qui laisse traditionnellement place aux invités étrangers. Cette année, la Tunisie et le Bénin étaient à l'honneur côté Afrique. La Première ministre tunisienne, Najla Bouden, et le président Béninois, Patrice Talon, ont cherché à convaincre les dirigeants d'entreprises français de venir investir chez eux. (Source : Rfi)

Togo : Front contre le terrorisme- Lomé et Ouaga marchent ensemble

Plusieurs chancelleries occidentales s’étonnaient de l’absence apparente d’une coopération hardie entre les Armées du Togo et du Faso face au déplacement rapide du péril terroriste, du Sahel vers le Golfe de Guinée. L’actuel dirigeant du Faso a tordu le cou à ces clichés en effectuant discrètement auprès de son pair du Togo, la semaine dernière, une visite consacrée à plusieurs sujets dont le terrorisme régional. A la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration depuis le 24 janvier 2022, l’officier Paul-Henri Sandaogo Damiba a effectué discrètement entre le 19 et le 20 aout dernier une visite présidentielle au Togo. Les sources officielles ne précisent pas s’il a été reçu à Lomé ou dans la Région de la Kara.( Source : aLome.com)

Gabon : semaine africaine du climat- Libreville accueille les travaux

Le Gabon accueille la Semaine africaine du climat à partir depuis le lundi 29 août, à Libreville, jusqu’au 1er septembre. Coorganisée par les Nations unies et l’Union africaine, la rencontre de Libreville regroupera des dirigeants et représentants de la société civile. Selon l’Onu Climat, ce sommet est une « étape clé » avant la Cop27, la conférence sur les changements climatiques prévue en novembre en Égypte. ( Source : aLibreville.com)