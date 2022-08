Sénégal: Formation aux métiers de la culture - la nouvelle école nationale des ARTs lance ses premiers concours

Les premiers concours d'entrée à l'Ecole nationale des arts et métiers de la culture (ex-Ecole nationale des arts) sont ouverts depuis hier, lundi 29 août. L'annonce est du Ministère de la Culture et de la Communication par le biais d'un communiqué publié le même jour.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 29 août, le Ministère de la Culture et de la Communication fait savoir que les premiers concours d'entrée à l'Ecole nationale des arts et métiers de la culture (ex-Ecole nationale des arts) sont ouverts le même jour. Le ministère rappelle que le décret qui encadre la création et l'organisation de la nouvelle école nationale a été signé en janvier. "Les candidats à l'entrée directe et ceux désireux de passer par la voie professionnelle peuvent déposer leur dossier de candidature au plus tard vendredi 30 septembre prochain", selon la note. "Sept filières sont proposées aux candidats aux concours d'entrée à l'Ecole nationale des arts et métiers de la culture (ENAMC) pour l'année académique 2022-2023", peut-on lire dans le document.

Il s'agit de la "formation des professeurs d'éducation artistique plastique et des professeurs d'éducation artistique et musicale", précise la même source. S'y ajoutent, poursuit le communiqué, "la formation des comédiens, celles des danseurs et chorégraphes, des artistes plasticiens, des animateurs culturels et des arts du spectacle". "Le volet professionnel de l'entrée à l'ENAMC est ouvert aux agents de l'Etat désireux de recevoir la formation des professeurs d'éducation artistique plastique et celle des professeurs d'éducation artistique musicale", renseigne la note. "Les dossiers de candidature seront déposés à l'Ecole nationale des arts et métiers de la culture ou à l'adresse électronique ecolenationale.arts.mc9522@gmail.com ", informe le document.

Dans le même registre, le Ministère de la Culture et de la Communication, qui assure la tutelle de l'ENAMC au sein du gouvernement, invite les candidats désireux de mieux s'informer sur l'organisation des concours à visiter le site Internet de ladite école (www.ecolenationaledesartsdusenegal.com). Dans le même veine, il précise que les diplômes délivrés par l'ENAMC "ne donnent pas droit à l'accès automatique à la fonction publique".