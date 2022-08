Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Le Produit net bancaire hausse de 8,8% en 2021

Le Produit net bancaire (Pnb) de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) s'est chiffré à 2 557,6 milliards en 2021, en hausse de 8,8% par rapport à 2020. L'information est de la Commission bancaire qui ajoute qu'il est principalement composé des revenus nets des opérations avec la clientèle et de ceux relatifs aux opérations sur titres et diverses, qui en représentent respectivement 61,9% et 33,5% contre 65,5% et 31,9% en 2020.

Dans son rapport, la Commission bancaire renseigne que les produits nets des opérations avec la clientèle ont progressé de 2,8% pour s'établir à 1 582,9 milliards en 2021 contre 1 539,2 milliards en 2020. Les produits nets des opérations sur titres et diverses dégagent une augmentation de 14,2% pour atteindre 857,6 milliards en 2021 contre 750,8 milliards un an plus tôt.

A l'en croire, le résultat des opérations de trésorerie et opérations avec les établissements de crédit et assimilés est ressorti déficitaire de 146,7 milliards en 2021 contre un déficit de 190,4 milliards un an plus tôt, en amélioration de 43,7 milliards (+23,0%). Aussi, note le rapport, s'agissant des revenus des autres opérations (change, hors-bilan, prestations de services financiers et divers), ils se sont accrus de 13,5 milliards, soit 5,4%, en évoluant de 250,4 milliards en 2020 à 263,8 milliards en 2021.

Tirant profit de la croissance du Pnb, la Commission relève que le produit global d'exploitation, au niveau de l'Union, a augmenté en passant de 2 452,4 milliards en 2020 à 2 676,4 milliards en 2021, soit de 9,1%. Le résultat brut d'exploitation a suivi la même tendance en se consolidant de 21,0% pour atteindre 1 118,7 milliards, en dépit d'une hausse de 2,7% des frais généraux.

Le résultat d'exploitation tenant compte du coût du risque, s'est établi à 872,0 milliards à la fin de l'exercice 2021, contre 534,6 milliards un an plus tôt, soit une progression de 63,1%. Le résultat net global provisoire s'est accru de 67,5%, en se chiffrant à 799,4 milliards à fin 2021 contre 477,2 milliards à titre définitif en 2020. Il est ressorti bénéficiaire sur toutes les places bancaires de l'Union.