Cote d'Ivoire: Diabo - 50 femmes instruites sur les enjeux de la Zlecaf

Les capacités de 50 femmes renforcées sur la Zlecaf

Le jeudi 25 août 2022, le foyer des jeunes de Diabo a abrité un atelier de formation sur l'exportation des produits agricoles. Plus de 50 femmes de la commune ont participé à cette formation. Une initiative de l'Association Diabo Ville Émergente soutenue par le Comité National de la Zone Libre échange Continentale Africaine (Cn-Zlecaf) et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il s'est agi pour les responsables de la Zlecaf d'outiller les femmes de Diabo afin de permettre à celle-ci d'acquérir des notions sur l'accord de cette structure africaine qui répond à l'urgence du continent de se créer un espace de marchés uniformisé, dans un contexte de globalisation des échanges et de perpétuelle compétitivité sur le plan économique.

" Cet atelier permettra aux participantes de connaître les différentes composantes réglementaires, juridiques, financières et logistiques qui existent dans le cadre de la Zlecaf. Et améliorer l'efficacité des femmes dans le cadre du commerce transfrontalier ", a dit Fatoumata Fofana Boundy, secrétaire exécutive du Cn-Zlecaf. Avant d'expliquer les attentes de cette session de formation qui sont entre autres, l'amélioration du niveau de connaissance des opportunités et enjeux de la Zlecaf pour les femmes exportatrices.

Au nom des participantes, Rebecca Yao, présidente de l'association Diabo Ville Émergente a salué l'organisation de cet atelier en faveur des agricultrices à Diabo. " Nous avons besoin d'être formées et informées sur les dispositions mises en place par le gouvernement en faveur de l'autonomisation des femmes et leur ascension au marché régional et continental. A Diabo, nous sommes disposées à prendre une part active aux échanges commerciaux afin d'être la locomotive de l'économie de la région de Gbêkê ", a dit Rebecca Yao. Tout en énumérant quelques difficultés rencontrées par les agricultrices à Diabo. Notamment la commercialisation de leurs productions.