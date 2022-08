Cote d'Ivoire: Action sociale - L'ONG, "Porteurs de joie" redonne le sourire aux orphelins de Bongouanou

L'une de ses missions étant d'apporter assistance aux enfants démunis, l'Ong "Porteurs de Joie" a décidé de redonner le sourire aux 18 pensionnaires de l'orphelinat magnificat de Bongouanou. Elle a fait savoir le samedi 27 août 2022 au cours d'une cérémonie de don de vivre et de non-vivres.

Selon Mahmudu Ahmed Adewale, président l'ong , c'est un geste qui s'inscrit dans la mission de la structure dont l'une est d'apporter assistance aux personnes défavorisées en particulier les orphelins. " Nous voulons à travers ce geste apporter de l'aide aux enfants démunis et aux personnes en situation de vulnérabilité. Une action qui permettra également d'apporter de la gaieté et du réconfort à ces tous petits présents parmi nous, aujourd'hui" a-t-il dit. Poursuivant, il a tenu à exprimer toute sa gratitude et ses vifs remerciements aux différents membres de l'ong pour leurs différentes implications.

À sa suite, Atté Marie, directrice de l'orphelinat Magnificat de Bongouanou a adressé ses vifs remerciements à toute l'équipe de l'ong "Porteurs de Joie" et imploré le seigneur afin qu'il continue d'accorder sa grâce et sa bonté. "Je rends gloire à Dieu qui a permis ce jour. Merci d'avoir manifesté votre amour pour nos enfants. Cela démontre que nous ne sommes pas seuls dans leur encadrement car des personnes extérieures comme vous, à travers leurs soutiens, nous soulagent énormément. Que Dieu vous le rende au centuple ", a indiqué la directrice. Faut-il préciser que cette action généreuse était composée de sacs de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, d'eau, de boissons et autres.