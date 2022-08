Togo: " La paix et la sécurité, une longue tradition du Togo ", Yawa Tsègan

Face au phénomène d'insécurité qui règne sur le continent avec les groupes armés, la Présidente de l'Assemblée nationale Yawa Djigbodi TSEGAN réaffirme la position du Togo lors de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD-8) qui s'est achevée dimanche à Tunis (capitale de la Tunisie).

Représentant sur place le Président de la République Faure Gnassingbé, la présidente de la Représentation Nationale a fait une intervention solennelle sur le thème Paix et sécurité, deux thématiques reconnues des défis de l'heure du continent africain, lesquels défis pour lesquels le Japon s'engage à résoudre avec les dirigeants africains pour l'organisation de cette rencontre. Le message du Togo délivré donc par Mme TSEGAN a permis de mettre l'accent sur les différentes actions et mesures prises par le Togo en matière de paix et sécurité, non seulement dans le pays mais aussi sur le continent.

" Notre intervention sur la thématique 'Paix et sécurité' s'inscrit dans la longue tradition du Togo, pays épris de paix ", a fait savoir d'entrée de jeu la Présidente de l'Assemblée Nationale.

Et sur ce point, les faits parlent d'eux-mêmes, aux plans national, continental et mondial. Les efforts de paix entamés par le Feu Président Eyadema Gnassingbé dans les différents conflits se poursuivent avec le Président Faure Gnassingbé. Cette détermination du Togo s'explique par la conviction selon laquelle les défis économique et social ne peuvent être relevés sur le continent sans la paix et la sécurité.

Par exemple au plan national, des actions ont été menées à travers plusieurs axes dont l'amélioration du dispositif militaire et des capacités opérationnelles des Forces de défenses et de sécurité (FDS) ainsi que l'adaptation de la législation relative à la sécurité intérieure. Sur le continent, le Togo dispose d'une importante troupe dans les missions de la paix et a même eu une distinction de la part de nations unies. Même en dehors de l'Afrique, la diplomatie togolaise est bien activée pour la paix et la sécurité dans le monde.

Fort de cet engagement, le Togo se voit encore de plus en plus déterminé face au phénomène du terrorisme dont le pays a même déjà été victime dans le nord (région des savanes). Outre l'insécurité à terre, le Togo est aussi confronté à la recrudescence des attaques terroristes et actes de grande criminalité dans les pays du Golfe de Guinée.

Malheureusement, le mal ne guette pas que le Togo seul. Le terrorisme et l'extrémisme violent est un fléau qui a touché beaucoup de pays africains ces dernières années. Aussi bien dans le sahel, le bassin du lac Tchad ou la corne de l'Afrique, ou encore les grands lacs et le golfe de guinée, ce phénomène est préoccupant. Aucune région ne semble être à l'abri. Une réponse globale et coordonnée s'impose pour mieux faire face à ces fléaux qui sapent les efforts de développent sur le continent.

Et le Togo lance son appel à la communauté internationale.

" Au plan multilatéral, l'impératif d'une solidarité internationale en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité reste un prérequis. Nous saluons d'une part les initiatives du Japon notamment la 'nouvelle approche à la paix et à la stabilité en Afrique' et d'autre part, les diverses initiatives régionales de sécurité collective, telles que l'Initiative d'Accra et la Zone pilote maritime E de la CEDEAO dont le Togo est partie prenante. Nous en appelons à plus de mobilisation de nos Etats et réitérons notre invitation aux partenaires pour davantage d'actions coordonnées en faveur de la paix et de la sécurité ", a lancé la Présidente de l'Assemblée Nationale.

Pour ce qui est du Togo notamment, des actions ont déjà été menées pour juguler ce fléau en interne, lesquelles actions portent sur le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, ainsi que la création d'emplois pour la jeunesse en s'appuyant sur les forces de l'économie avec une forte participation du secteur privé.

Une piste que Mme TSEGAN a eu le plaisir de partager avec l'opinion présente à la 8ème TICAD.

" Cette situation, sources d'instabilité socio-politique, économique et d'insécurité alimentaire, oblige nos Etats à rechercher les voies et moyens permettant d'endiguer ces fléaux, non seulement par des solutions militaires concertées mais également par le renforcement de la confiance et de la cohésion nationale ", a-t-elle indiqué.

Rappelons la Présidente de l'Assemblée nationale est accompagnée dans cette mission par certains membres du gouvernement notamment Kodjo ADEDZE (Ministre du commerce, de l'industrie et de la consommation locale) et Dr Mamessilé Aklah ASSIH-AGBA (ministre déléguée en charge de l'accès universel aux soins).