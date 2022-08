Togo: Les clubs des mères seront désormais outillés sur les moyens d'autonomisation

Les femmes, première couche sociale vulnérable, sont toujours exposées à des difficultés financières. Non seulement elles n'ont pas les ressources de base pour se lancer, elles font face à des réalités sociales et naturelles qui les accablent dans leur combat quotidien pour sortir de leur situation de précarité. A côté des difficultés liées aux changements climatiques qui menacent les activités agricoles pour certaines d'entres elles, il y a aussi les facteurs sociaux culturels et ces dernières années, la COVID 19 qui enfonce le clou.

Ces dernières difficultés freinent l'épanouissement des femmes et rend difficile leur autonomisation ; la lutte contre la pauvreté des femmes et pour leur autonomisation est devenue depuis un certain temps, une préoccupation de l'Etat togolais et de ses partenaires.

C'est le cas de la Croix Rouge Togolaise qui a initié un projet pour accompagner les femmes au sein des clubs des mères mis en place par la Croix Rouge elle -même.

Le projet "Renforcement institutionnel et autonomisation des femmes de 70 Clubs des Mères de la région de la Kara au Togo" soutenu par la Croix Rouge Italienne vise essentiellement à outiller les points focaux identifiés sur les moyens d'autonomisation des clubs de mères. D'une durée de six mois, ce projet a pour objectif général donc de renforcer la capacité d'autonomisation des femmes membres des clubs de mères de la Croix Rouge Togolaise dans les domaines de la santé, des activités génératrices de revenus et de l'adaptation aux changements climatiques.

Les Clubs de Mères, institués par la Croix Rouge constituent des organisations de référence qui rassemblent les femmes autour des innovations qui pourraient les accompagner pour aboutir à leurs rêves ; malgré leur bonne organisation, sont confrontés à des problèmes d'alphabétisation, de gestion efficace des activités génératrices de revenus. En réponse à cette situation, le présent projet, lancé officiellement le vendredi 27 août à Kara, va renforcer leur fonctionnement et leur autonomie financière.