Afrique: Tennis - Circuit Africain U14-U16 - Une cinquantaine de joueurs attendus

Après des années de break pour les organisateurs de tournois internationaux, la Fédération malgache de tennis décide, finalement, de prendre les devants. La FMT organise deux tournois du circuit africain ITF-CAT des moins de 14 ans, du 15 au 18 septembre 2022 pour le Leg I, et du 19 au 22 septembre 2022 pour le Leg II.

Les U18 entreront en action du 26 septembre au 2 octobre pour le Leg I et du 3 au 9 octobre pour le Leg II. Les matchs seront disputés sur les courts du Club Olympique de Tananarive à Ilafy. Le droit d'inscription est fixé à 20 USD par tournoi pour les U14 et 50 USD pour les U18. La licence CAT est obligatoire pour les U14 avec un montant de 15 USD par an et un IPIN de 45 USD par an pour la catégorie U18.

" Pour le moment, ils sont une trentaine de joueurs étrangers dans les tableaux masculin et féminin selon les informations de la Confédération Africaine de Tennis. Les joueurs locaux seront à peu près une vingtaine. La date limite des inscriptions a été fixée pour demain 1er septembre et cette liste est loin d'être exhaustive ", a souligné Fanilo Rakotoseheno, Secrétaire général de la FMT. Plus de cinquante participants sont attendus à Ilafy pour ce premier tournoi.