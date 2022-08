Tanzanie/Afrique du Sud: COSAFA féminin 2022 - La Tanzanie remet son titre en jeu

La Tanzanie remet en jeu son titre du championnat féminin du COSAFA cette année à Nelson Mandela Bay en Afrique du Sud, après avoir soulevé le graal l'an dernier.

La compétition féminine a lieu du 31 août au 11 septembre à Gqeberha. Douze nations s'affrontent notamment, Maurice, Mozambique, Lesotho, Eswatini, Afrique du Sud, Tanzanie, Malawi, Namibie, Angola, Zambie, Botswana et Comores.

Le pays d'Afrique de l'Est, 29e en Afrique au classement FIFA n'a participé qu'aux deux derniers tournois du COSAFA féminin en cinq ans. Pays invité, la Tanzanie est le tenant du titre de la Coupe COSAFA féminine, après son exploit 1-0 en 2021 contre le Malawi en finale grâce au but d'Enekia Lunyamila à la 64e minute.

A l'époque, elles ont remporté leurs trois matchs de poule avec huit buts marqués et zéro encaissé. Les Twiga Stars ont alors battu la Zambie aux tirs au but, après un nul 1-1 en demi-finale. La Tanzanie est apparue pour la première fois dans le COSAFA féminin en 2011 et a fait forte impression en remportant la médaille de bronze.

Le seul exploit continental des Tanzaniennes reste leur participation à la CAN féminine 2010, étant éliminées en phase de groupes.

The @Hollywoodbets COSAFA Women's Championship kicks-off in Nelson Mandela Bay on Wednesday as East African guest nation Tanzania seek to retain the title they won last year. Read more: https://t.co/aWObMAasvr. #CWC2022 pic.twitter.com/DsIOISQiFp

-- COSAFA (@COSAFAMEDIA) August 30, 2022