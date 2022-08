Madagascar: JMJ 10e édition - Jour J pour 30 000 pèlerins

La cérémonie et la messe d'ouverture de la 10ème édition de la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) se dérouleront aujourd'hui au Petit séminaire Mandaniresaka à Antsirabe.

Les 30 000 jeunes catholiques venant des diocèses de toute la Grande Île, inscrits à la JMJ, quitteront momentanément les 16 sites et les 59 centres d'accueil dans lesquels ils ont été répartis pour rallier le carnaval qui sillonnera la ville, à pied jusqu'au Petit Séminaire de Mandaniresaka, le site où la cérémonie d'ouverture se déroulera à partir de 13h ce jour suivie de la messe.

Hier encore, l'affluence des participants, qui viennent des autres régions, a particulièrement animé la ville. Parmi ces derniers, certains ont parcouru la distance à pied, munis de leurs bagages et de provisions sommaires ainsi que de leur foi.

Les 30 000 participants ne seront pas les seuls à assister à cette cérémonie d'envergure puisque des milliers d'autres fidèles non-inscrits seront également présents, selon les estimations de l'équipe coordinatrice de la fédération nationale des jeunes catholiques (VPKT).

Le carnaval sera ponctué d'animations culturelles mais surtout de sensibilisation à la cause environnementale, des animations assurées par de jeunes volontaires, ainsi que par le Ministère de l'Environnement.

Sensibilisations. Pour cette 10è édition de la JMJ en effet, l'accent serait mis sur la sensibilisation de tous ces jeunes sur la protection de l'environnement et surtout l'assimilation des bonnes pratiques et le changement de comportement face au changement climatique, bien que des animations vocationnelles et culturelles soient également au programme.

Dans son encyclique " Laudato Si' ", présentée publiquement en juin 2015, juste avant la 21e Conférence des Parties à Paris (COP21), le Pape François a lancé un appel à l'action à tous ceux qui habitent la Terre. Pour faire suite à cet appel, l'équipe du VPKT a sollicité le Programme PAGE 2 de la GIZ, pour appuyer toutes les démarches de renforcement de capacité et de sensibilisation sur la lutte contre le changement climatique et l'éducation à l'environnement avant et pendant cette dixième édition de la JMJ à Madagascar.

La sensibilisation aux bonnes pratiques et au changement de comportement sera directement suivie d'une application de ses pratiques durant l'événement, notamment la vulgarisation du tri de déchets. L'objectif n'étant pas uniquement la sensibilisation de ces jeunes à un meilleur comportement face au changement climatique mais aussi l'application quotidienne des acquis.