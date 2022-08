Afrique: Scoutisme - Triple reconnaissance pour Madagascar lors de deux conférences de la Région Afrique

Les scouts, d'une part, et les Guides et Eclaireuses, d'autre part, ont tenu ce mois d'août leurs Conférences internationales respectives, pour la Région Afrique.

À Dar es Salaam en Tanzanie pour les Guides et Eclaireuses du 22 au 26 août, et à Nairobi au Kenya pour les scouts, du 25 au 28 août 2022 pour les scouts. Deux conférences internationales où les délégués des pays représentés se sont donné rendez-vous pour " renforcer les liens d'amitié, échanger des idées, partager leurs bonnes pratiques, discuter de leurs défis et explorer ensemble les solutions ". Madagascar jouit d'une excellente visibilité dans ces deux grandes conférences internationales, dans la mesure où les représentants malgaches sont rentrés avec trois bonnes nouvelles.

En effet, ces deux conférences étant l'occasion de renouveler les bureaux et comités respectifs, il a été appris que Faniry Rakotoarivony alias " Anjavidy Matselaka ", qui a représenté Madagascar à la conférence des Guides et Eclaireuses à Dar es Salaam, a été élue présidente de la région Afrique de l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses, tandis que Franck Ramanarivo alias " Teky Mandroso " est élu membre du Comité Régional du Scoutisme en Afrique, lors de la conférence de Nairobi. Et pour couronner le tout, Madagascar a été élu pour accueillir deux grands rendez-vous internationaux du scoutisme africain en 2025, à savoir le 10e Forum africain des jeunes du scoutisme et la 19e Conférence du scoutisme africain.

Potentiel. Le scoutisme à Madagascar, en participant à ces rencontres internationales, a ainsi pu élargir ses horizons, apprendre des expériences des autres pays, et montrer son potentiel. " Cette triple reconnaissance renforce l'engagement pour l'éducation des jeunes à Madagascar et une grande opportunité de montrer la qualité du scoutisme à Madagascar ainsi que la capacité de Madagascar à accueillir un grand évènement international ", se réjouit la Fédération du Scoutisme à Madagascar (Firaisan'ny Skotisma eto Madagasikara ou FSM).

Rappelons que le scoutisme, mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat, rassemble des jeunes issus des quatre coins de l'île. La FSM regroupe les cinq tendances scoutes reconnues à Madagascar que sont Tily eto Madagasikara, Antilin'i Madagasikara, Fanilon'i Madagasikara, Kiadin'i Madagasikara et Mpanazava eto Madagasikara.