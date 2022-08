Madagascar: Coopération - Appui de la Corée du Sud pour la modernisation de la douane malgache

Efficace. Le processus de modernisation de la douane malgache se poursuit avec des plutôt bons résultats et il bénéficie des appuis des partenaires techniques et financiers.

La Korea Customs Service, l'administration douanière sud-coréenne et la douane malgache ont signé, hier, une convention sur l'amélioration du système douanier à Madagascar.

Récompenses

La coopération se fera sous forme d'un appui financier et technique coréen d'un montant total de 5 163 000 dollars. Il s'agit, en vérité, d'une des récompenses des efforts menés par la Direction Générale des Douanes dans le cadre de son plan stratégique de modernisation 2020-2023 de la douane. Faut-il, en effet, rappeler que la démarche de l'administration douanière malgache a consisté en la préparation de sa propre stratégie de modernisation avec des projets susceptibles d'intéresser les potentiels partenaires techniques et financiers.

La stratégie comporte en tout 31 projets. Trois parmi ces projets font justement l'objet de cette convention signée avec la Korea Customs Service. Le premier projet portera sur le développement de la modernisation du système de dédouanement électronique à Madagascar, le deuxième sur le développement de capacité et d'appui opérationnel, et le dernier sur l'expansion de la technologie de l'information et des communications au niveau des services douaniers.

Uni-pass

Grâce à ces projets, l'administration douanière malgache utilisera le système électronique de dédouanement coréen dénommé Uni-pass. Il s'agit d'un process qui permet l'informatisation des procédures douanières et l'automatisation des procédures de dédouanement. Le portail Uni-pass permet, notamment, de résoudre le problème posé par l'augmentation du nombre de voyageurs et du volume des échanges. Dans le discours qu'il a prononcé lors de la signature de la convention, le DG de la douane Lainkana Zafivanona a déclaré : " Ce sont des projets très pointus sur des secteurs clés de l'administration douanière. Concrètement, il y aura des renforcements de capacité sur le plan technique et managérial mais aussi des acquisitions de matériels pour la digitalisation et la dématérialisation des procédures douanières ".

À termes, la modernisation de la douane devra sécuriser davantage les recettes douanières et accroître la compétitivité du secteur privé local avec la réduction et la facilitation du dédouanement. Avec cette convention, un pas de plus vient d'être franchi dans le processus de modernisation de la douane malgache à travers son plan stratégique 2020-2023. Une étape qui s'ajoute à d'autres. Pour ne citer, notamment que le 100% scanning qui sera opérationnel d'ici peu dans les ports malgaches dont celui de Toamasina dont l'inauguration aura lieu très prochainement.

Compétitivité

Outre la sécurisation des recettes douanières, ces projets de modernisation de la douane malgache contribueront au développement économique du pays en accroissant la compétitivité du secteur privé local grâce notamment à la réduction du délai de dédouanement " Nous sommes fiers de contribuer à la mise en place d'une économie saine et compétitive à Madagascar et la Corée va continuer d'appuyer les initiatives du gouvernement malgache dans ce sens ", a déclaré l'ambassadeur de Corée du Sud Yong Ho Son.

À noter que du côté coréen, la convention a été signée par Jong Ho Kim, Directeur Général de Korea Customs Service. Ce dernier a, ainsi, expliqué les avantages de ce système qui permet par ailleurs la dématérialisation de toutes les procédures de dédouanement. En Corée du Sud, avec l'Uni-pass, le dédouanement des exportations, qui prenait plus d'un jour, est désormais effectué en une minute et demie et la durée des procédures de dédouanement des importations est passée de plus de deux jours à une heure et demie. À Madagascar l'objectif

est également de réduire d'une manière significative le délai de dédouanement. Notons que la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a été présente lors de cette signature de convention qui s'est déroulée au Novotel par son Secrétaire général.