Afrique Centrale: La Cemac travaille à une réforme du franc CFA

Le Gabon accueille depuis hier mardi la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). Les participants évoquent notamment la fusion entre la Cemac et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sans oublier la question du franc CFA, la monnaie commune dans six pays d'Afrique centrale.

Le professeur Daniel Ona Ondo, président de la Commission de la Cemac revient sur les réflexions en cours à propos du franc CFA : " Cette réforme est en cours, mais nous avons un mandat de confidentialité. Je ne dois pas vous dire ce qui se passe actuellement. Mais c'est une volonté de chefs d'États. Les gens contrairement à ce qu'on entend ici et là croient que les chefs d'États ne s'intéressent pas à la réforme. Mais c'est absolument faux. Nous avons eu mandat, la commission de la Cemac et la Banque centrale ont fait des conclusions aux chefs d'État sur la conduite à donner à l'évolution de franc CFA. "

" Nous réfléchissons "

Les discussions et le travail avancent sur certains points et devront ensuite être validé par les chefs d'États de la Cemac : " Même le nom de la monnaie va se poser. Naturellement, les gens voient ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest avec l'eco. De vous à moi, cela n'a pas beaucoup avancé en Afrique de l'Ouest. La seule avancée en Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ne déposent plus leurs réserves aux comptes d'opérations. La France leur a remis leurs réserves. Donc, la réforme est en cours. Nous réfléchissons. Nous avons déjà fait des propositions aux chefs d'État, raconte le président de la Commission de la Cemac. Nous attendons la prochaine réunion du conseil des chefs d'États pour pouvoir leur donner les résultats de nos consultations. "

Daniel Ona Ondo tient toutefois à rappeler que l'idée n'est pas de suivre à la lettre le modèle ouest-africain, mais de trouver une solution qui corresponde à l'Afrique centrale, notamment sur les réserves : " Je vous assure que ce n'est pas un copier-coller. L'Afrique centrale est l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest est l'Afrique de l'Ouest. "