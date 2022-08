Madagascar: Kere dans le Sud - La Commune d'Ifotaka sortie de la situation d'urgence

La situation humanitaire s'est améliorée à Ifotaka, une commune très touchée par la sécheresse dans le district d'Amboasary Atsimo, l'an dernier. La plupart de la population peut à présent manger deux fois par jour.

Fin de la période de soudure dans la commune d'Ifotaka, district d'Amboasary Atsimo. Le cash transfert entrepris depuis décembre 2020, et permettant de distribuer des allocations monétaires aux 8 224 ménages se transforme, désormais, en un programme de protection sociale régulier ou " Zara Mira " depuis le mois de mai 2022.

Il s'agit d'un projet de l'État à travers le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), incluant l'UNICEF comme partenaire financier et technique, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) comme coordonnateur technique, et le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) comme exécuteur. Le but est d'améliorer la situation humanitaire dans le Sud.

Des changements de paramètres ont été adoptés depuis quatre mois. Le transfert monétaire ne se fait plus par ménage mais par allocation universelle pour enfants. Le montant était fixé à 10 000 ariary par enfant de moins de 15 ans par mois, idem pour les femmes enceintes, tandis qu'un transfert mensuel de 30 000 ariary est réservé aux personnes en situation de handicap. Le paiement se fait chaque deux mois et le troisième paiement se fera le 15 septembre prochain.

" Seize transferts d'une valeur de 80 000 ariary ont été effectués depuis décembre 2020 jusqu'en avril 2021. Une augmentation de 20 000 ariary soit 100 000 ariary par famille a été adoptée en raison de l'aggravation de la sécheresse depuis juin 2021. Mais les indicateurs de déclenchement nous permettent de sortir du programme de protection réactive au choc en programme de protection sociale régulière. On voit la hausse du prix des chèvres sur le marché, le taux des enfants victimes de la malnutrition est en baisse dans les CSB II", a fait savoir Herizo Razafimandimby, chef de service du MPPSPF Amboasary Atsimo. " Ifotaka est la commune pilote de ce programme. Nous souhaitons que cela puisse s'élargir dans les 18 communes d'Amboasary. Il nous reste encore trois ans avant la fin du programme Zara Mira ", a-t-il ajouté.

Mesures d'accompagnement. Ce programme recouvre tous les 51 fokontany de la commune d'Ifotaka. Le nombre total des bénéficiaires est de 17 000 enfants, 711 femmes enceintes et 2 056 personnes en situation de handicap. Des critères d'éligibilités sont exigés. En effet, chaque enfant doit avoir son acte de naissance et une femme enceinte doit disposer d'un carnet de consultation prénatale. " Avec la somme que je gagne à travers le programme, je pourrai acheter les fournitures scolaires pour mes deux enfants. J'utiliserai le reste pour acheter des patates et des volailles pour préparer la prochaine sécheresse ", témoigne Saraha, une mère de famille. Mise à part la commune d'Ifotaka, Tataho dans le district de Manakara est la deuxième commune qui bénéficie de ce programme.

Des mesures d'accompagnement se présentent avec le cash transfert. Les récipiendaires bénéficient d'un enseignement sur le planning familial, la pratique familiale essentielle, l'éducation citoyenne et la gestion financière. Par ailleurs, la mise en place d'un Guichet unique à Ifotaka centre est très importante pour la prévoyance sociale dans la commune. Il s'agit, également, d'un centre de doléances et de réclamations du droit de chacun, et non moins un lieu pour faire la mise à jour des critères d'éligibilité du programme " Zara Mira ".