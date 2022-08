Congo-Kinshasa: Bibliothèque, Mausolées des Héros Nationaux et le Musée National - Catherine Kathungu annonce l'apposition des signes distinctifs sur les biens culturels et les édifices patrimoniaux

Au cours du lancement des travaux de l'atelier " de renforcement des capacités des acteurs du Comité Consultatif National pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé en RDC, " CCN " en sigle, avec le soutien de l'UNESCO pour l'appropriation de la Convention de La Haye de 1954 et ses directives opérationnelles", ce lundi 29 août, Mme la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha a annoncé l'apposition des signes distinctifs sur les biens culturels et les édifices patrimoniaux dans les tous prochains jours. C'est atelier des travaux intenses se déroulera du 29 au 31 août au siège national de l'UNESCO situé à Kinshasa dans la Commune de la Gombe.

Dans son allocution, S.E Catherine Kathungu Furaha a indiqué que cet atelier qu'organise le Comité Consultatif National pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé en République Démocratique du Congo, " CCN " en sigle, avec le soutien de l'UNESCO, contribue tant à la compréhension qu'à la mise en œuvre des dispositions, des directives et des mécanismes de la Convention de La Haye de 1954 au niveau national, d'autant plus que la République Démocratique du Congo, notre pays, a adhéré à ladite Convention, depuis le 18 avril 1961.

A l' en croire, la tenue de cet atelier de renforcement des capacités, avec les experts impliqués dans la protection des biens culturels en République Démocratique du Congo, dirigé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, s'investit pour que la protection du patrimoine culturel congolais devienne une priorité et un secteur porteur d'espoir et d'emploi à l'horizon 2030, tel qu'exprimée dans la lettre de mission du Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines du 27 avril 2022, laquelle traduit valablement la vision du Chef de l'État, à savoir : patrimoines comme facteur de cohésion nationale.

"Je vous annonce que dans les tous prochains jours, je prendrai un arrêté ministériel sur l'apposition des signes distinctifs à poser tant sur les biens culturels classés par l'arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/CA/2015 portant classement des biens culturels, que sur les édifices patrimoniaux d'importance nationale tels que le Musée National de la RDC, la Bibliothèque Nationale, les Archives Nationales, les Mausolées des Héros Nationaux, etc.", a annoncé Mme la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, S.E Catherine Kathungu Furaha.

En sa qualité de Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha a promis de porter le projet des inventaires des biens culturels immobiliers de la République Démocratique du Congo présenté par la CCN au Gouvernement de la République.

De son côté, le Coordonnateur national du Comité Consultatif National (CCN), le Professeur Ipara Motema a procédé au mot d'orientation et de présentation du CCN à l'ouverture dudit atelier. Il a donné les objectifs poursuivis et les résultats attendus de cet atelier tout en signalant que le produit de cet atelier est la production des recommandations à transmettre au Gouvernement, à l'UNESCO ainsi qu'à d'autres partenaires.

Pour sa part, le Représentant de l'UNESCO en RDC, M. Isaias Barreto da Rosa a souligné que l'UNESCO est convaincue que la gestion des crises modernes suppose de mobiliser plusieurs disciplines, qui vont bien au-delà des ressources militaires ou juridiques. Les crises ne sont des crises que parce qu'elles touchent des vies humaines, des enfants, des hommes et des femmes. Et c'est bien à ce niveau que la réponse doit être formulée.