Afrique: La deuxième édition du festival "Fashion Without Borders" officiellement célébrée à Kinshasa

Dans le cadre de la valorisation et pérennisation de la mode en Afrique, le festival " Fashion Without Borders ", organisé par Serge Kabisoso a été officiellement célébré à Kinshasa, vendredi 26 août 2022, dans l'enclos du Musée national de la République Démocratique du Congo. Au cours de cette activité, 16 groupes de mannequins de haut niveau de la RDC et d'autres venus de différents pays africains ayant pris part à cette cérémonie, ont défilé l'un après l'autre pour présenter de nouvelles collections et confections à la face du monde.

A en croire le Cofondateur du " Fashion Without Borders ", Serge Kabisoso, cette célébration est une façon de mettre en valeur la culture congolaise, en particulier, et africaine, en général, en vue de la valoriser à travers la mode.

"Je m'appelle Serge Kabisoso, cofondateur de " Fashion Without Borders ", la mode sans frontière africa, ça c'est notre deuxième édition ici à Kinshasa. Nous sommes-là aujourd'hui avec 16 designers stylistes et beaucoup sont des stylistes congolais. Nous avons des stylistes sud-africains et Botswanais qui sont venus présentés cette édition au Musée national de la République Démocratique du Congo. Notre évent c'est vraiment un cadre idéal pour les échanges entre différentes cultures africaines à travers la monde afin de les présenter partout au monde", a brossé M. Serge Kabisoso.

Et d'ajouter : "Cette activité s'organise en vue de booster la culture et la mode congolaise pour ramener ces dernières au niveau africain, international et mondial. C'est aussi pour faire un échange des modes africaines afin de montrer à la face du monde qu'il y a un vibrant échange des cultures à travers la mode en Afrique, pour assurer un développement au quotidien de cette culture ".

Il a indiqué que l'initiative de " Fashion Without Borders " a commencé en 2014 en Afrique du Sud avec comme but de valoriser et pérenniser la culture africaine dans la mode. Il a ajouté que cette activité connait un énorme succès continental à traversant quelques pays africains, à savoir : l'Afrique du Sud, le Botswana et la RDC.

Cette activité de grande envergure a connu la participation de 16 groupes des designers et stylistes de la RDC, du Botswana et de l'Afrique du Sud qui ont valablement présenté la mode africaine à travers les différentes créations que chacun de ces groupes a montrées à la face du public.

Serge Kabisoso a sincèrement remercié tous les partenaires qui accompagnent ce grand évènement de la mode célébré chaque année depuis 2014 à travers les différents pays africains.

Signalons que la deuxième partie de cette grande manifestation de la mode a été marquée par des pas de danse assurés par l'artiste musicienne congolaise, Claudia Bakisa pour célébrer la Rumba congolaise récemment inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.