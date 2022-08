Congo-Kinshasa: A.e.N.C - Marie - Josée Ifoku face aux étudiants de l'UPC

Le vendredi 26 août 2022, la salle des conférences de l'Université Protestante au Congo a été prise d'assaut et remplie comme un œuf. C'était à l'occasion de la conférence organisée par la commission justice, paix et cercle d'intelligence de l'Eglise du Christ au Congo (ECC). Et ce, en marge de la publication du livre du pasteur Daniel Kawata intitulé " Le "Must" de l'éthique pour la Renaissance effective de la RDC ". Trois intervenants, sur les quatre prévus, ont exposé sur leurs thématiques respectives. Cependant dans un contexte submergé par la fièvre des élections pour un pays dont le métabolisme national carbure essentiellement au rythme de la politique, Madame Marie- Josée IFOKU a semblé arracher la vedette.

L'occasion lui était propice et le temps bien indiqué pour se déchaîner tel une révolutionnaire en furie. Devant l'auditoire très attentif, elle a fait un brillant exposé sous le thème : " L'impératif de l'éthique dans le leadership congolais pour la reconstruction d'un état de droit".

A en croire la marrée de journalistes venus lui tendre le micro sous les rampes de leurs caméras, l'ancienne Gouverneure de la province de la Tshuapa et candidate à l'élection présidentielle de 2018, n'a pas raté le coche pour haranguer la foule avec la " Kombolisation " qui est l'idéologie fondatrice du parti politique qu'elle dirige avec maestria.

Déjà la quintessence de l'ouvrage du pasteur Daniel Kawata dont le vernissage a eu lieu le lendemain de cette grande journée de réflexion, présente la teinture d'une démarche définie sous le modèle de la pédagogie du renouvellement de l'intelligence du peuple Congolais, condition sine qua non pour la reconquête de son identité nationale et de sa conscience collective.

"L'éthique", mieux la psychologie morale des Congolais s'est positionnée en cheville ouvrière dans la sémantique de tous les exposés. Qu'il s'agisse du point de vue spirituel, scientifique et physique, le constat bien partagé est que la mentalité du peuple Congolais constitue le chantier imposant un travail d'Hercule pour prétendre éclairer les perspectives du développement et de la renaissance de la RDC.

A y voir de plus près, cette renaissance mieux comprise comme la délivrance d'un État qui s'enfonce dans un trou sans fond (dixit Marie-Josée IFOKU) serait la résultante de 7 chapitres de la " Kombolisation" dont le point culminant consiste à déprogrammer le mental du peuple Congolais en proie aux antivaleurs justifiant l'existence et la pérennité du paradoxe longtemps et toujours décrié : " Un pays potentiellement riche avec un peuple foncièrement pauvre".

Faisant un aperçu historique de la RDC depuis la conférence de Berlin à ce jour, la présidente de l'AeNC n'a pas manqué de fustiger la culture de prédation qui, depuis le règne de Léopold II, en passant par la colonisation jusqu'aux différents régimes d'après l'indépendance, s'illustre comme une pathologie congénitale ayant produit sa métastase jusqu'à la génération actuelle. " Les Congolais sont devenus eux-mêmes des prédateurs au détriment de l'intérêt national", a t-on entendu dire madame Marie-Josée IFOKU.

De son allocution dénuée de toute hypocrisie, il y avait à retenir que la manipulation qui est l'instrument efficace des politiciens- démagogues, devrait se déconnecter de l'ignorance d'une population suspendue au contentement du minimum, de l'a- peu-près et de rien-du-tout.

Comme exhortant les étudiants Congolais à bien gérer la notion de la responsabilité citoyenne et électorale, l'initiatrice de la " Kombolisation" a emprunté la citation d'un grand penseur du siècle dernier : " On n'a que les dirigeants qu'on mérite ".

En résumé, cette conférence aux couleurs scientifiquement éclatantes, a eu le grand mérite de mettre en exergue le dépérissement de l'éthique dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Dès lors, la prise de conscience pour le changement de la mentalité tant au niveau individuel que collectif, constitue la pierre de touche pour l'installation d'un nouveau logiciel comportemental pour un nouveau Congo animé par des hommes et des femmes au cœur nouveau.