Congo-Kinshasa: Ministres sectoriels instruits sous la vigilance de Sama Lukonde/RVF-SCTP - Félix Tshisekedi recommande la relance des activités

Le Président de la République Félix Tshisekedi veut la relance des activités à la Régie des Voies Fluviales (RVF) ainsi qu'à la Société Commerciale des Transports et ports, deux entreprises publiques actuellement frappées par des crises causées notamment, par des mouvements de grève des agents et cadres. Après un rapport alarmant reçu de Cherubin Okende, Ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, le Chef de l'Etat a donné des instructions fermes au Gouvernement pour la relance des activités au sein de ces entreprises de l'Etat. C'était lors de la 66ème réunion du Conseil des ministres tenue en visioconférence, le 26 août 2022.

A cet effet, Félix Tshisekedi a demandé au Ministre du Budget Aimé Boji, au Ministre des Finances Nicolas Kazadi et à Cherubin Okende, Ministre des Transports, de tout mettre en œuvre pour la reprise et finissage, à Kindu et Kongolo, des travaux de construction de deux bateaux baliseurs d'affluents de la RVF, avant la fin de cette année. Ces bateaux sont destinés à desservir les tronçons fluviaux des provinces de Tanganyika et de Maniema. "Le Président de la République a informé le Conseil qu'il a été saisi par le Ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement de la situation malheureuse d'arrêt des travaux de construction des deux bateaux

la nécessité de relancer les activités de la Régie des Voies Fluviales (RVF) et de la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP) ", précise Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, dans le traditionnel compte rendu du conseil des ministres.