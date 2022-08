Congo-Kinshasa: ESU - L'Unikin à l'assaut de l'excellence, voici le classement semestriel des Facultés et des chercheurs juniors et séniors !

Une nouvelle histoire de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique s'écrit désormais à la colline inspirée chère à Luc Gillon, entendez l'université de Kinshasa. En effet, la date du mardi 30 août 2022 restera gravée dans la mémoire collective de l'ESU-RDC, précise le professeur Jean-Michel Bisa Kibul de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Tenez ! L'Université de Kinshasa qui se veut la plus grande de la RD Congo a procédé, ce mardi, à la toute première publication du classement semestriel de ses Facultés et de ses Chercheurs, dans l'ultime objectif de promouvoir l'excellence au sein de cette alma mater, suivant l'esprit et la lettre des résolutions des états-généraux de l'Esu organisés l'an dernier, à Lubumbashi.

Il ressort que ce ranking était basé sur dix livrables, à savoir : les articles publiés dans des revues indexées et ouvrages des éditions indexées; les conférences internationales, avec communication; les conférences, colloques, symposiums organisés à l'université de Kinshasa ou ailleurs au pays; les projets de recherche montés ainsi que la mobilisation de fonds; la présence virtuelle et communauté savante; la viabilisation des revues; l'expertise et service à la communauté; les prix, brevets et nomination dans les structures scientifiques internationales; les autres activités de recherche (direction des DEA/Thèse); l'éthique et valeurs humaines (témoignages des paires et absence de sanction disciplinaire).

Ce faisant, au chapitre du classement des Professeurs, le meilleur chercheur semestriel de l'UNIKIN est le Professeur Muyembe Tamfum, le tombeur d'Ebola et de Covid-19 (indice de recherche 8,7). Son succédant direct est le Professeur Raphael Tshimanga de la Faculté des Sciences Agronomiques et Directeur de l'Ecole Supérieure de l'Eau (indice de recherche, 8,2). Le Professeur-Cardiologue Benjamin Longo Mbenza s'est contenté, quant à lui, de la troisième place du meilleur chercheur de l'Université de Kinshasa avec l'indice de recherche (6,4).

Dans l'ordre successifs, jusqu'à 10, les professeurs reconnus et primés pour leurs mérites et engagements à booster la notoriété institutionnelle de l'Université de Kinshasa sont les Prof Sylvain Shomba Kinyamba des sciences sociales et Patron de la CDS et de MES (4,1), le Médecin Jean-Marie Kayembe Ntumba (3,1), Michel Bisa Kibul le Géo-politologue (3,0), Jean-Robert Makulo Risasi des cliniques universitaires de Kinshasa (2,8), le Professeur Antoine Tshimpi Wola Yaba, le SGR de l'UNIKIN (2,8), le Professeur Ernest Sumaili Kiswaya, éditeur en chef de la Revue Africaine de Médecine (2,8) et, au numéro 10 des meilleurs chercheurs séniors du semestre, le Professeur Patrick Memvanga Bondo des Sciences Pharmaceutiques et Patron du CRITEES.

Il va sans dire que ce classement a concerné aussi les 10 meilleurs chercheurs juniors (Apprenants, Doctorants, Assistants et Chefs de Travaux). Sur ce chapitre, l'on a primé les chercheurs suivants : Daniel Mukadi, Harry-César Kayembe Htumba, Zone Bize, Kinganda Lusamaki, Nlandu Mayamba, Lofembe Benkenya, Kilola Mbunga, Bebouka Izizag, Nkuba Ndaye et Zola Matuvanga.

Par ailleurs, les quatre meilleures Facultés de l'Université de Kinshasa sont : (i) Médecine avec 35% des objectifs réalisés, (ii) Médecine Vétérinaire avec 28%, (iii) Sciences agronomiques (23% et, (iv) Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques avec 22%.

Concomitamment, l'institution chère au Recteur Jean-Marie Kayembe Ntumba a vibré au rythme de l'éthique et lutte contre les antivaleurs, dont les plagiats. Ainsi, après la conférence inaugurale du Professeur Abbé Léonard Santedi, Recteur de l'Université Catholique du Congo (UCC), prononcée par le Professeur Hyppolite Mimbu, responsable de la Cellule Assurance-qualité de l'UCC, le Professeur Michel Bisa Kibul, secrétaire Scientifique de l'Observatoire de la Gouvernance (OG) a communiqué autour du " Plagiat dans tous ses états : prévention, détection et sanctions à l'UNIKIN ", alors que le Professeur Bernard Lututala Mumpasi, Recteur honoraire de l'UNIKIN a expliqué le Règlement anti-plagiat au sein des écoles doctorales de l'UNIKIN (code d'honneur, certificat d'analyse anti-plagiat... nouveaux éléments du dossier des doctorants, auteurs et chercheurs.

Intervenant en ligne, le Professeur Patrick Memvanga a communiqué sur la mise en place du Logiciel Compilatio Anti-Plagiat à l'UNIKIN (Présentation du Logiciel, son fonctionnement et les procédures).

Pour rappel, il s'agit du classement semestriel de l'année scientifique 2021-2022 dans le cadre de l'esprit Etats Généraux de l'ESU-RDC-2021. Selon les autorités académiques de cette alma mater, le grand classement annuel suivra à la cérémonie officielle de collation des grades académiques. Visiblement, l'université de Kinshasa s'en va à l'assaut de l'excellence en créant le concept " esprit UNIKIN ".