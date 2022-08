Congo-Kinshasa: Plein succès aux nouveaux lauréats/CHESD - Sama Lukonde a clôturé la 5ème session spéciale

Représentant le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé ce mardi 30 août 2022, la cérémonie de clôture officielle de l'année académique 2021-2022 de la 7ème Session ordinaire, de la 5ème Session spéciale du Collège des Hautes Études de Stratégie et Défense (CHESD), et de la 5ème promotion de l'Ecole Supérieure de l'Administration militaire (ESAM).

" Je voudrais, d'emblée, féliciter les heureux Lauréats de ce jour et leur souhaite plein succès dans leurs fonctions en mettant en pratique les connaissances acquises au CHESD. Et je me sens, ici, honoré d'avoir représenté son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat et commandant suprême des FARDC. Je me sens également honoré d'avoir parrainé cette 5ème session qui est la plus nombreuse. C'est au nom du Président de la République, que je déclare close l'année académique 2021-2022 et ouverte l'année académique 2022-2023", a déclaré le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en clôturant cette année académique, au nom du Président de la République.

Les Lauréats de cette année académique sont à même de maîtriser le contexte de la géopolitique internationale, saisir le mécanisme de prise de décisions au niveau politique, en vue de traduire en actions sur le terrain.

En ce qui concerne la 5ème session spéciale dont le Chef du Gouvernement est parrain, les apprenants ont été recrutés notamment parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat, les parlementaires, les professeurs d'Université et les chercheurs indépendants. Ils sont formés sur les stratégies permettant de comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés la sous-région de l'Afrique centrale, l'Afrique entière et le monde.

Le Collège de Hautes Études et de Stratégie et Défense fournit à ces auditeurs l'éthique politique, les capacités nécessaires pour analyser les faits et les évènements et pour comprendre leur portée afin de profiler l'action de défense et de sécurité avec professionnalisme et excellence.

La mission principale du CHESD est de dispenser les enseignements de niveau stratégique sur des questions nationales et internationales de défense, de sécurité et de stratégie. Les différentes formations dispensées sont organisées en session ordinaire et session spéciale. Concernant la session ordinaire, elle porte sur la guerre et les stratégies militaires et sur le schéma de la préparation de la paix. A travers cette session ordinaire, les Officiers militaires et policiers sont préparés à des hautes responsabilités, dans une logique de compréhension de l'environnement complexe dans lequel s'inscrit l'action de combat. Le CHESD accueille non seulement de hauts cadres militaires nationaux mais aussi ceux d'autres pays africains tels que le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Mali, le Benin ou encore le Cameroun. D'où, sa vocation panafricaine.

Au cours de cette année académique qui touche à sa fin, le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a eu l'honneur de parrainer la 5ème Session spéciale du CHESD tant dis que la 7ème Session ordinaire et la 5ème promotion de l'ESAM ont été respectivement parrainées par le Président burundais Evariste Ndayishimiye et le Ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda.

Il y a lieu de rappeler que les lauréats de la 5ème session spéciale ont apporté leur soutien à l'effort de guerre à l'Est de la République Démocratique du Congo en contribuant avec un chèque bancaire de 18.500 dollars US.

La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre TSHANZU du Collège des Hautes Études des Stratégies et de Défense, en présence du Ministre de la défense nationale du Burundi et Représentant personnel du Président burundais Evariste Ndayishimiye, des quelques membres du Gouvernement de la République, des vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Chef d'Etat-Major général des Forces armées de la République Démocratique du Congo, du Commandant du CHESD, du Commandant de l'ESAM, de plusieurs officiers des FARDC, des différents partenaires du CHESD, sans oublier les différents formateurs et Lauréats constitués des différentes personnalités ayant suivi la formation durant l'année académique 2021-2022.