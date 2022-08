Congo-Kinshasa: Halte aux constructions anarchiques /Urbanisme & Habitat - Pius Muabilu met en garde les Chefs des Divisions urbaines !

*Une semaine après avoir effectué une descente de terrain sur 3 sites jugés non aedificandi, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat a appuyé sur l'accélérateur. Pius Muabilu Mbayu Mukala a instruit son Directeur de cabinet à échanger avec les Chefs de divisions urbaines de l'Urbanisme et Habitat qui gèrent différentes circonscriptions.

Me André Malangu, le Directeur de Cabinet, assisté du directeur de cabinet adjoint, Me Meschack Mandefu, a articulé sa communication sur deux points essentiels. D'abord, le rappel à l'ordre ainsi qu'un appel à une franche collaboration avec l'administration centrale et le Ministère de tutelle, dans l'objectif de mettre fin aux multiples empiétements constaté au sein de l'administration provinciale.

Puis, l'exhortation du directeur de cabinet Me André Malangu qui s'est poursuivie d'un échange approfondi avec le directeur de cabinet adjoint Me Meschack Mandefu, pour cerner les difficultés auxquelles font face ces derniers sur le terrain.

Ces cadres de l'administration ont été appelés à respecter et à faire respecter les lois qui régissent les départements de l'Urbanisme et Habitat pour barrer la route aux constructions anarchiques de plus en plus croissantes et autres actes d'incivismes dans le secteur fustigés par le patron de l'Urbanisme et Habitat.

Adolphe Mabulena, le Secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat, qui accompagnait cette forte délégation, a salué les orientations indispensables données par le Ministre d'État Pius Muabilu soucieux de changer l'image de ce Ministère qui comporte deux départements très sensibles.

Le Secrétaire général a aussi brossé le point relatif à l'autre département, l'Habitat ; qui exige plus de sensibilisation sur la loi relative aux baux à loyer dont la campagne se poursuit à ce jour.

Le développement du secteur de l'Urbanisme et Habitat générateur des recettes, dépend de la qualité de travail que doivent abattre les Chefs de divisions urbaines perçus comme des fers de lance du Ministère au niveau de la base.