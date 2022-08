Congo-Kinshasa: Lançant cet outil informatique moderne made in Congo - Félix Tshisekedi recommande l'expansion du logiciel Sigmap pour une gestion responsable des marchés publics

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement, ce lundi 29 août 2022, le système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP), à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Un outil du ministère du Budget qui consiste à renforcer la transparence dans la gestion des marchés publics et générer des économies substantielles pour le Trésor Public. Le SIGMAP est un système efficient qui permet de : coordonner les liaisons fonctionnelles entre les acteurs du système pour la gestion des opérations de marchés publics ; centraliser, traiter et diffuser toute information sur les marchés publics ; suivre la mise en œuvre des procédures par la traçabilité des opérations à n'importe quelle étape de leur déroulement ; suivre l'exécution des prestations ; suivre et évaluer les performances du système.

Dans son allocution, le ministre d'État, ministre du Budget Aimé BojiSangara a salué la mise en œuvre de cet outil informatique qu'il a considéré comme la réponse aux faiblesses des marchés publics, ainsi la gestion des finances publiques. Sa mise en œuvre, a-t-il indiqué permettra chaque acteur de connaître les conditions pour lesquelles la passation des marchés publiques sont organisés.

Le Chef de l'État a, à son tour, indiqué que cette date, symbolise pour la RDC notre cher pays, son entrée dans l'ère du numérique pour l'amélioration de la transparence et de la modernisation des procédures de l'outil de gestion des marchés publics. "Cette date matérialise et témoigne de notre volonté politique et de notre engagement à relever un double défi.

Ce dernier consiste premièrement à matérialiser des reformes imprimées dans la gouvernance des finances publiques et deuxièmement il porte à relever efficacement le niveau de l'amélioration de la qualité des dépenses publiques_ "*, a dit le Président de la République. Il a ensuite souligné que dès lors, l'initiation informatique intégrée, est un système informatique intégré, il doit pouvoir permettre notre pays d'accélérer sa marche sur la voie du développement. Il s'agit d'ici d'un mécanisme permettant de garantir la sécurité des fonds.

Bien plus ce logiciel, un produit 100% congolais, prouve à suffisance que la RDC peut contribuer à la révolution du numérique à laquelle le monde est engagé. C'est aussi une façon de donner de vœu à l'article 35 alinéa 2 de la Constitution de notre pays, qui prescrit : au pouvoir public de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise et de compétence nationale.

Le Garant de la nation a, pour terminer, recommandé au gouvernement de tendre l'usage de cet outil informatique à toutes nos entités publiques à savoir : les autres administrations du pouvoir central, des entreprises et établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Car, il renforcera la transparence dans la gestion des marchés publics tant dans leurs passations que dans leurs exécutions de contrôle.

En rappel, le Président de la République a, lors de la cinquante-huitième réunion du Conseil des ministres, instruit le ministre du Budget, de prendre, sans délais, toutes les mesures nécessaires pour le lancement effectif de la phase pilote du Projet de Système Intégré pour la Gestion des Marchés Publics.