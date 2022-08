Congo-Kinshasa: Ambassadeurs pour les Bonnes Manières et le Changement des Mentalités

La Commission Épiscopale de l'Education Chrétienne, la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques, le Bureau de Liaison, avec le Parlement, BLP / CENCO et le Conseil Economique et Social organisent la Première Conférence des Ambassadeurs pour les Bonnes Manières et le Changement de mentalités, le samedi prochain 3 septembre à 9 h, au Centre Interdiocésain de la CENCO à la Gombe, près de la Banque Centrale du Congo.

Le programme prévoit la présentation des Ambassadeurs pour les Bonnes Manières et le Changement de Mentalités qui recevront leurs diplômes d ' Ambassadeurs après des exposés sur des sujets ci - après : les bonnes manières et le changement de mentalités dans les milieux scolaires , par Monsieur l ' Abbé Noël N'TUNGU Bisibu, Coordonnateur nationales des Ecoles Conventionnées Catholiques et Secrétaire Exécutif de la Commission Épiscopale de l ' Éducation Chrétienne , le profil du nouveau citoyen Congolais , par son Excellence monsieur le Ministre en charge de la Jeunesse , l ' Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et la Cohésion Nationale , Dr Yves Bunkulu Zola, Notre vision sur le Changement de mentalités , par le Président du Conseil Economique et Social , monsieur Jean - Pierre KIWAKANA KIMAYALA, l'éthique dans la fiscalité, par le Directeur du BLP / CENCO , monsieur Jean - Paul MULYANGA KABUMBANYUNGU, l'apport de la maman et de la presse pour les Bonnes Manières et le Changement de Mentalités , par madame Natacha BOYATA MBIANA , Directrice de 24 Critiques .

Pourquoi une Ligue d'Ambassadeurs pour les Bonnes Manières et le Changement de Mentalités ? Par son Excellence Jean - Marie Ntantu - Mey, Promoteur - Coordonnateur du BAC (Bureau d' Actions et d ' Eveil Culturels à l'Education).