Congo-Kinshasa: A quelques jours de la rentrée scolaire/EPST - Les problèmes de l'enseignement passés au peigne fin

" La consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs ", tel est le thème retenu lors des assises nationales organisées par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) à Kinshasa lundi 29 août 2022, en la salle Via Nova dans la commune de la Gombe.

Cet atelier de formation qui réunit chaque année les autorités des provinces éducationnelles dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été lancé par le patron de l'EPST, Tony Mwaba, afin d'évaluer la performance de son secteur, actualiser la carte scolaire et la mise en œuvre des réformes ainsi que la validation de la planification de l'année 2022-2023.

Dans son allocution, le ministre de l'EPST a précisé que : "désormais, ces assises sont devenues un véritable moteur des réflexions sur les grands problèmes de l'enseignement dans le pays pour que les participants intériorisent cette nouvelle approche pour une annuelle des performances axée essentiellement sur les résultats ".

Il a exhorté également les participants à ces assises à évaluer la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de base, une vision prônée par le Chef de l'Etat et l'appropriation de la campagne "pas une école sans banc" dans des provinces éducationnelles qui sont gérées par les inspecteurs principaux provinciaux (IPP) , les directeurs provinciaux du SECOPE (DIPROSEC) et les PROVEDS représentants du ministre dans des provinces éducationnelles.

Il note également que ces assises permettront aux participants de mener des réflexions et d'aligner des mécanismes efficaces pour lutter contre les antivaleurs dans le secteur de l'enseignement. Pour sa part, la secrétaire générale de l'EPST, Christine Nepa Nepa a exprimé son satisfecit au regard de cette thématique "qui s'inscrit dans la droite ligne du redressement du système éducatif et s'appuie sur les exigences de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation".

Il y a lieu de rappeler que le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) et l'intersyndicale des syndicats des enseignants ont opté pour cette rentrée scolaire ce lundi 5 septembre 2022. Ceci, après évaluation début août à Kisantu dans le Kongo Central, des accords signés entre ces deux partenaires.