Congo-Kinshasa: Grâce à la Coopec Bomengo/Mongala - Elysé Bokumwana toujours au service de la population, des fonctionnaires et agents de l'Etat

*Elu de Bongandanga,Elysé Bokumwana est engagé dans les actions de développement à impact social visible. Grâce à la Coopec Bomengo, une structure à la tête de laquelle il travaille d'arrache-pied, depuis 2015, il participe aux opérations de paie des fonctionnaires et agents de l'Etat. En plus, de manière claire, il aide la population de la Mongala à trouver des multiples solutions durables à leurs nombreux problèmes dans les domaines les plus divers. Il est considéré comme un véritable acteur développement. Aujourd'hui Vice-Ministre du Budget, Elysé Bokumwana est issu des Forces Politiques Alliées de l'UDPS et du Parti de l'Unité Nationale, PUNA en sigle. C'est donc un des alliés fidèles de Félix Antoine Tshisekedi dont il milite, du reste, pour sa réélection en vue d'un second mandat en RD. Congo, à l'aune des prochaines joutes électorales prévues en 2023.

Nommé par ordonnance présidentielle le 12 avril 2021 dernier comme Vice- ministre du Budget, Elysé Bokumwana fait partie des "Warriors" du Gouvernement Sama Lukonde. Capable d'assumer avec brio ses nouvelles fonctions en vue de faire face aux nombreux défis sécuritaires, la bonne gouvernance et maîtriser l'inflation monétaire susceptible de plonger encore le pays dans le chaos, Elysé Bokumwana a plusieurs performances. A travers un portrait réalisé par La Prospérité, découvrez le parcours élogieux de l'homme Bakumwana.

D'ores et déjà, Elysé Bokumwana Maposo est un allié naturel du Président de la République Félix Tshisekedi et acteur politique majeur pour le Chef de l'Etat au niveau du grand Equateur, étant le seul député national élu sur la liste de l'Udps en 2018 dans la province de la Mongala/Espace grand Equateur, et le Parti politique "Parti de l'Unité Nationale"(Puna), dont il est l'Autorité Morale. Ainsi, il avait plébiscité Félix Tshisekedi comme candidat commun à l'élection présidentielle pour le compte du Rassop/Limete. Avant même ces scrutins, Elysé Bokumwana Maposo ensemble avec Laurent Batumona avaient donné toutes les énergies possibles pour accompagner la réussite de Fatshi au pouvoir, chose faite.

Parcours élogieux

Elysé Bokumwana Maposo est un ancien fonctionnaire de l'Etat qui a travaillé longtemps au Ministère de la Santé Publique, où il a fait ses premiers pas dans l'administration. Son savoir-faire et sa conscience pour le travail bien fait avait retenu l'attention de ses Chefs hiérarchiques qui n'ont pas hésité à le promouvoir. Le choix porté sur lui par le Président de la République ne serait pas un fait du hasard, car il vient plutôt couronner une expertise accumulée pendant des années par ce haut cadre dont la carrière au sein de l'administration de la Santé s'est caractérisée par de brillants résultats obtenus dans la gestion des finances publiques et les dossiers important concernant le budget et les finances du Ministère de la Santé.

Visiblement, il ne fait aucun doute que le Ministre du Budget, Aimé Boji Sangara dispose d'un bon collaborateur connaissant bien le Budget et qui pourra l'aider à mettre de l'ordre dans ce Ministre aussi stratégique que celui du Budget. C'est donc un expert en Finances publiques et Budget qui est placé comme Vice-ministre du Budget.

A coup sûr, son apport apportera un souffle nouveau dans la gestion des finances publiques de la RDC. C'est dans ce cadre qu'un espoir peut être permis pour les cadres du Ministère du Budget, les experts et autres collaborateurs qui devront s'attendre à l'amélioration de leurs conditions de travail. Il fut un des anciens membres influents de la Commission Ecofin de l'Assemblée Nationale.