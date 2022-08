Afrique de l'Ouest: Arrivée du trophée de la Coupe du Monde au Sénégal, Matar Ba " Matar Ba - " On aura un fait inédit, le trophée mondial et africain en même temps " !

Le trophée de la Coupe du Monde sera au Sénégal les 6 et 7 septembre prochain. Le ministre des sports qui pilote l’arrivée du prestigieux trophée qui ne pourra être touché que par les Chefs d’Etat et les champions du monde a tenu une conférence de presse ce mardi pour donner les détails du séjour de la coupe au pays de la Téranga.

Pour la deuxième fois de son histoire, le trophée de la Coupe du Monde sera au Sénégal qui est qualifié à ce grand rendez-vous du football mondial. Au pays de la Téranga, les autorités s'activent pour la réception de ce grand invité. Matar Ba, ministre des sports a convié les journalistes à une conférence de presse pour se prononcer sur cet événement.

" Conformément à une tradition bien établie, la Fédération Internationale de Football Association communément appelée " FIFA, en relation avec ses partenaires et annonceurs, a décidé, encore une fois, de présenter le trophée de la Coupe du Monde de Football aux populations et à leurs dirigeants dans une perspective de consolidation des enjeux de communication et de promotion de la culture de paix entre les peuples du monde entier, sans exclusive " a déclaré le patron des sports au Sénégal. Il n'a pas manqué l'occasion de souligner que " c'est un fait inédit pour le Sénégal d'avoir le trophée africain (CAN) et celui mondial (Coupe du Monde) de séjourner en meme temps ".

Le ministre des sports a remercié toutes les autres tutelles (Forces des armées, Tourisme, Culture), sociétés, instances et associations qui ont uni leurs forces pour assurer un beau séjour à la délégation accompagnante du trophée dont le Champion du monde David Trezeguet est annoncé.

" Le Sénégal fait partie des trois pays ouest africains choisis pour recevoir ce symbole. Il s'agit là, bien évidemment, d'un honneur et d'un privilège pour nos populations, en particulier pour le mouvement associatif et sportif national. Et je voudrais, à cet effet renouveler mes remerciements et ma reconnaissance aux autorités de la FIFA et de la Fédération Sénégalaise de Football " a ajouté Matar Ba dans son allocution.