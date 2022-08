Burkina Faso: Attaque du convoi minier de Boungou - Le gouvernement rend visite aux blessés

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de Sécurité routière Mahamoudou Zampaligré, a rendu visite, le lundi 29 août 2022, à Ouagadougou, à deux blessés de l'attaque survenue à Nadiabonli, dans la région de l'Est. Il les a témoigné de la solidarité du gouvernement et souhaiter un meilleur rétablissement.

Le gouvernement de la Transition reste solidaire des familles des victimes de l'attaque du convoi survenue à quelques kilomètres de la mine de Boungou, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 août 2022, ayant fait six victimes et deux blessés dans la localité de Nadiabonli, province de la Tapoa, région de l'Est.

A cet effet, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré a rendu visite aux deux blessés, le lundi 29 août 2022, à la clinique polytechnique du cœur de Ouagadougou.

Il a également profité de cette occasion pour exprimer la compassion de l'exécutif de la Transition aux familles endeuillées. Le ministre a aussi présenté ses condoléances aux familles des transporteurs et chauffeurs routiers du Burkina, étant donné que la plupart des victimes étaient des routiers. Aux blessés, le ministre Zampaligré a indiqué qu'ils ont été entièrement pris en charge et qu'à ce jour, ils présentent un niveau de soin appréciable. " Nous avons constaté que les blessés font preuve de résilience et nous espérons qu'ils ressortiront très rapidement de ces soins pour reprendre leurs activités si leur aptitude physique le permet au sortir de la clinique", a-t-il souhaité.

Le président de l'Union des conducteurs routiers du Burkina (URCB), Brahima Rabo a expliqué qu'il s'agissait d'un convoi de plus d'une centaine de camions qui transitaient par la région de l'Est. Compte tenu du mauvais état de la route, certains véhicules se sont embourbés pendant que l'escorte déployée à cette occasion poursuivait le chemin avec une partie des camions. Et de poursuivre que ce sont ces camions qui n'ont pas eu d'assistance. Ils ont été pris à partie par des hommes armés non identifiés au petit matin.

Ces véhicules ont été saccagés et pillés de leurs contenus. Brahima Rabo a informé que des deux blessés hospitalisés à la clinique, l'un a reçu une balle en plein thorax et a subi une intervention chirurgicale avec succès. Le deuxième lui, selon les explications du président de l'URCB a pris des balles au niveau de la jambe et au plat du pied. Toutes les balles selon M. Rabo ont été retirées.