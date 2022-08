Afrique: [CAN 2022] - Kaï Tomety, " Nous n'avons aucun regret "

Malgré leur élimination en phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022, Kaï Tomety n'a aucun regret.

La sélectionneuse du Togo a terminé dernière du Groupe B avec ses joueuses. Elles ont marqué trois buts lors d'un tournoi soldé par deux défaites et un nul pour l'équipe togolaise. " Les résultats sont supérieurs à la moyenne. Sur les trois matchs, nous avons perdu deux matchs et fait match nul. Cependant, notre jeu s'est grandement amélioré. L'efficacité des joueuses sur le terrain et les performances se sont grandement améliorées au fil des matchs. Nous n'avons aucun regret. ", a déclaré Tomety dans un entretien avec CAFOnline.com.

Cependant, Tomety pense qu'elles avaient l'opportunité de surprendre davantage, pour cette première participation à une phase finale de ce tournoi. " On aurait pu faire mieux si on n'avait pas perdu notre match d'ouverture contre la Tunisie. Même un match nul aurait pu remonter le moral des filles. Nous avons raté le début de la compétition et cela a joué un grand rôle dans la suite. ", a confié Tomety, révélant que le tournoi a contribué à leur amélioration.

" Oui, cette participation a considérablement changé la perception qu'ont les gens du football féminin. Nous l'avons vu à notre retour à la maison. Le public est de plus en plus intéressé par les matchs alors que de plus en plus de fans viennent regarder les matchs de la ligue féminine locale. Il y a aussi plus de motivation de la part des joueurs qui jouent des matchs de club. Je remarque aussi que dans les initiatives privées des organisations de tournois, on voit plus de matchs amicaux féminins pour les jeunes filles. ", a confié l'entraîneuse togolaise.

Individuellement, les Togolaises ont tiré parti de la CAN 2022. " Toute compétition vend l'image des joueurs pour qu'ils puissent encore s'améliorer. En effet, Woedikou, suite à ses performances, jouera au Racing Club de Strasbourg en France. Amiratou N'djambara et Odette Gnintegma ont également changé de club. Ensuite, je sais que quatre autres joueurs parlent de nouvelles destinations. C'est aussi que participer à une compétition comme la CAN peut changer votre carrière ou lui donner un meilleur sens. Sur ce, on peut dire que cette participation a été positive. ", a-t-elle déclaré.