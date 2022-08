Cote d'Ivoire: Fin des vacances gouvernementales- Des dossiers chauds qui attendent les ministres

En principe, les vacances gouvernementales 2022 en Côte d’Ivoire, prennent fin dès la fin de cette semaine en cours. Logiquement, dès la semaine prochaine, les conseils de gouvernement présidé par le Premier ministre qui ont lieu les mardis et le Conseil des ministres, les mercredis présidés par le Chef de l’Etat vont reprendre. Des dossiers chauds sont sur la table du Conseil des ministres.

Après un temps mort, pour permettre aux ministres de se repose un peu et reprendre le train -train quotidien. En attendant, chaque ministre peaufine les différents dossiers à défendre en Conseil des ministres. Pour cette rentrée, les ivoiriens attendent le gouvernement sur plusieurs affaires brulantes. Citons entre autres, la rentrée scolaire, l’ouverture de la campagne de commercialisation du cacao, l’emprisonnement des 49 soldats ivoiriens à Bamako, le budget d’Etat 2023, la lutte contre la vie chère, les préparatifs des élections régionales et municipales 2023.

En ce qui concerne la rentrée scolaire 2022/2023, disons qu’elle intervient plus d’un mois après l’annonce des mesures de plusieurs mesures de soutien aux fonctionnaires et agents de l’Etat. Il s’agit premièrement de l’extension du bénéfice de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État car environ 1/3 des agents n’en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 Fcfa par mois, de l’indemnité contributive au logement pour l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de défense et de sécurité. Quand le quatrième point, il est relatif à la revalorisation, pour la première fois depuis 1960, de l’allocation familiale qui passe de 2 500 F cfa à 7 500 Fcfa par mois et par enfant, selon les modalités d’application habituelle, pour tous les fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de défense et de sécurité. Le cinquième point porte sur l’instauration d’une prime exceptionnelle de fin d’année, représentant un tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payée au début du mois de janvier suivant. Cerise sur le gâteau et clore le dossier des fonctionnaires, le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, dans son discours à la Nation le 06 Aout 2022 a déclaré : « (…) j’ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l’allocation familiale de 5000 Fcfa par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. » Ces mesures rentreraient en vigueur dès le mois d'août 2022. La prime exceptionnelle quant à elle sera payée dès janvier 2023. Quid des travailleurs du secteur privé ? Ils attendent leurs parts du gâteau.

Mais et le monde paysan dans tout ça ?

Spécifiquement dans la filière café-cacao, il est bon d’ajouter que la principale campagne de commercialisation ouvre le 1er Octobre prochain. Le kg au bord champs a terminé la campagne intermédiaire à 825Ffa. Dans les zones de productions, des paysans interrogés s’attendent à une amélioration de ce prix. Aussi, des analystes à la lecture de la stabilité des cours sur le marché mondial avec 1370 Fcfa le Kg, estiment que le gouvernement ivoirien peut servir 850 Fcfa aux producteurs. Un autre sujet non moins important, c’est le budget de l’Etat comme indiqué plus haut, la poursuite de la lutte contre la vie chère. Quand on sait que la flambée des prix des produits de grandes consommations, malgré les efforts du gouvernement continue ‘d’étouffer’ les ménages ivoiriens.

En outre, les préparatifs des élections régionales et municipales 2023 attendues par tous. Déjà, les différentes formations politiques du moins les principales sont déjà au laboratoire et les enjeux sont de tailles. Sur cette dernière question, aussi bien la Commission électorale indépendante (Cei), que le gouvernement sont très attendus sur la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. La suite à donner à ‘l’affaire arrestation et incarcération des 49 soldats ivoiriens au Mali’ et qui fait grincer les dents, est très attendue par plus d’un observateur.

Légende photo : La suite du dialogue avec les partenaires sociaux est très attendue par les syndicats.