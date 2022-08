Angola: Elections 2022 - Les délégués de la CASA-CE, du FNLA et de l'APN demandent des subventions

Ondjiva (Angola) — Deux mille 685 délégués de listes de la CASA-CE, du FNLA et de l'APN, dans la province de Cunene, ont manifesté mardi contre les retards dans l'octroi des subventions électorales par les partis et la coalition susmentionnés. Les manifestations, qui ont réuni plusieurs délégués de listes ayant participé aux bureaux de vote, lors de l'élection du 24 de ce mois, ont eu lieu au siège des comités provinciaux de la CASA-CE, du FNLA et de l'APN, dans les quartiers de Naipalala et Caculuvale, dans la ville d'Ondjiva.

S'adressant à l'ANGOP, le porte-parole des délégués de liste de la CASA-CE, Fernando Gonçalves, a déclaré que la manifestation était née pour encourager le paiement du travail fourni le jour du suffrage.

Il a expliqué qu'ils n'ont reçu aucune information claire et pleine d'espoir qui montre que la situation sera résolue dans les plus brefs délais, ce qui crée le mécontentement des délégués de liste.

Avelino Delfim, du FNLA, a indiqué que jusqu'à présent, ils n'avaient pas reçu la subvention correspondant au travail fourni dans les bureaux de vote des six municipalités de la province.

José Penombili, de l'APN, a affirmé que l'intention de la manifestation est d'exiger des informations convaincantes concernant le paiement des sommes liées au service fourni.

Réponse des secrétaires

Le secrétaire à l'organisation et au personnel de la CASA-CE à Cunene, Eugénio Carlito, a souligné qu'à ce jour, ils n'avaient reçu aucun montant pour payer les 804 délégués de listes recrutés.

Il les a exhortés à rester sereins, alors qu'ils font des efforts, avec le parti, au niveau central, pour trouver une réponse pour surmonter la dette.

Le secrétaire provincial aux affaires électorales et aux municipalités du FNLA, Fidel de Castro, a indiqué que le manque de versement des subventions a conduit à cette manifestation, mais ils s'occupent de l'affaire pour rencontrer les 457 délégués de listes.

Le secrétaire de l'APN, Josimar da Silva, a expliqué qu'il attendait la disponibilité des fonds pour une distribution ultérieure aux 1 444 délégués de listes du parti.

Pour les cinquièmes élections générales, Cunene comptait 644 bureaux de vote pour 430 899 électeurs.

Les données définitives des cinquièmes élections générales, réalisées le 24 août, ont confirmé la victoire du MPLA et de son candidat, João Lourenço, avec 51,17 % des voix et 124 députés à l'Assemblée nationale (AN).

Les données de la CNE donnent à l'UNITA 43,95% (90 députés) et au PRS 1,14% (deux députés).

Viennent ensuite le FNLA avec 1,06% (deux députés) et le PHA avec 1,02% (deux députés).

La CASA-CE avec 0,76% n'a pas obtenu de député, tout comme APN avec 0,48% et P-NJANGO avec 0,42% des voix.