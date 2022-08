Angola: Plus de huit mille candidats demandent leur admission à l'UMN

Lubango — 8.871 candidats se disputent mercredi les 1.885 places vacantes dans des 17 filières à l'Université Mandume Ya Ndemufayo (UMN). Les examens d'admission à l'université UMN ont lieu mercredi, pour l'année universitaire qui débute en octobre prochain.

Des postes sont disponibles dans quatre domaines, à savoir les sciences biologiques et de la santé, dont les examens auront lieu le mercredi, et les sciences sociales, avec des examens prévus un jour plus tard.

Les autres domaines sont les sciences exactes et l'ingénierie, avec des examens prévus pour le vendredi, et les sciences de l'éducation.

La prévision pour la publication des résultats est le 7 septembre.

L'information a été fournie, mardi, à Lubango à l'ANGOP par le directeur du bureau de la technologie, de l'information et de la communication de l'UMN, David Anjos, qui a informé que les cours sont dispensés dans trois unités organiques et dans deux instituts polytechniques supérieurs, un de Huíla et un autre de Cunene.

David Anjos a souligné que 200 places sont disponibles pour la Faculté de droit, 300 pour l'économie, la médecine en a 85, à l'Institut Supérieur polytechnique de Huíla en a 900 dans les filières d'agronomie, d'informatique, de génie civil du bâtiment, de design et communication visuelle, de génie informatique, de sciences géologiques, de génie mécanique et ingénierie zootechnique.

L'École polytechnique d'Ondjiva compte 400 places disponibles dans les filières d'agronomie, d'analyse clinique, de biologie, de soins infirmiers, de génie hydraulique et d'informatique de gestion.

David Anjos a souligné que l'inscription a eu lieu du 3 au 19 du mois en cours, la période de réclamations a eu lieu du 25 au 26 et a culminé avec la publication des listes définitives des candidats admis aux examens.

Mandume ya Ndemufayo est une université publique angolaise multi-campus basée dans la ville de Lubango. L'université est née du démembrement du campus de Lubango de l'Université Agostinho Neto, au milieu des réformes de l'enseignement supérieur qui ont eu lieu en 2008 et 2009.