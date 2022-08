Congo-Kinshasa: Mécène et promoteur du festival Bana m'aa/Dhedhe Mupasa - " Si les culturels s'entendent, s'interpénètrent, ça crée l'unité... "

"La culture, c'est le socle. Si les culturels s'entendent, s'interpénètrent, ça crée l'unité. Ainsi, on va s'accepter mutuellement. Je pense que c'est dans ce sens que les Bana'm'aa qui a comme visée la cohésion nationale, soutient le chef de l'Etat dans l'abolition du tribalisme... ". Cette thèse émane du député national, Dhedhe MUPASA lors d'une matinée culturelle organisée la Foire Internationale de Kinshasa, en prélude de la 4ème édition de son Festival dénommé "Bana'm'aa" prévu en 2023.

"La culture, socle de la paix et de la cohésion nationale transculturelle" est le thème de cette saison 2022 qui a connu la participation de plusieurs groupes musicaux modernes et traditionnels de la Capitale. La diversité et variétés de sons et rythmiques ont démontré encore une fois la quintessence de ce festival international des musiques du terroir devant plus de 20.000 personnes à la FIKIN.

Au-delà du spectacle, deux temps forts ont marqué cette matinée culturelle, à savoir : le speech du promoteur du Festival "Bana m'aa" et la prière de bénédiction à l'Honorable Dhedhe MUPASA, digne fils du pays.

Dans son adresse, l'initiateur du festival "Bana maa" a explicité le sens de la thématique de cette matinée culturelle. Pour lui, la cohésion nationale doit se construire le jour pour jour. L'unité identitaire passe par les festivals et autres rencontres culturelles. D'où, il est impérieux se réunir autour d'une matinée culturelle où on parvient à se voir les uns, les autres, discuter et analyser notre situation identitaire. Car, l'unité nationale doit se construire, doit être débattue et analysée pour que chaque compatriote apporte sa contribution.

"Nous avons hérité d'une communauté multiculturelle qui a des réalités identitaires diverses mais nous prônons l'unité du pays, la cohésion sur tous ces maux qui nous rongent. Surtout par ces temps où nous sommes menacés par des voisins, par des prédateurs, par des voleurs et pilleurs qui passent par la guerre et la manipulation de la population", a souligné le promoteur du Festival, Dhedhe MUPASA.

Cette journée de métissage culturel vise aussi à accompagner les efforts du chef de l'État congolais et du gouvernement dans la cohésion nationale et dans la lutte contre les anti-valeurs basées sur le tribalisme, népotisme et la discrimination.

Les autorités traditionnelles, ont, pour leur part, prié et remis à l'honorable MUPASA, quelques objets coutumiers pour lui exprimer leur soutien spirituel et aussi pour l'avancement de l'Asbl Bana m'aa qui réunit toute la communauté.