Congo-Kinshasa: 100ème édition du journal "vraie Thématique"

Le journal hebdomadaire d'informations générales "Vraie thématique" a passé un moment festif ce samedi 20 août, à l'occasion de sa centième parution au restaurant Adeliz, dans la commune de Kasa-Vubu. Ce moment festif a connu la présence de plusieurs invités de marque, en l'occurrence Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur-Directeur général du journal La Prospérité ; Tito Ndombi, président du CSAC ; Obul Okwess, Chef des travaux à l'IFASIC ; Nancy Pobga, éditrice générale du magazine Emergence ; Marie France et Mathy Musau, respectivement représentantes de l'UCOFEM et de CAFCO, Beatrice Makaya et Tantia Sakata, toutes deux journalistes, Rebecca Teto, coordonnatrice nationale de JFR et plusieurs autres invités venus partager ce temps ensemble avec la grande famille de Vraie Thématique.

Dans son mot de circonstance, la directrice-éditrice générale du media "Vraie Thématique", Micha Kisalasala est revenue sur les obstacles rencontrés sur son chemin dont certains liés aux stéréotypes du genre. "Au début, beaucoup de personnes ne m'avaient pas accordé la chance... mais il y avait aussi celles qui m'avaient encouragé comme Madame Miphy Buata ici présente avec nous. Au début, on était qu'à trois, moi-même, Monsieur Jean-Petit Ebonga et Feu Kale Bondo, avant d'être rejoints par Kalume Ben Atar, Enock Nseka, Margarita Rosa Ngoy, Alliance Itela et Majoie Kisalasala", a-t-elle dit.

Il sied de noter que le journal "Vraie thématique" est également sur d'autres supports médiatiques, www.vraiethematique.net comme site internet et Vraie thématique magazine, un trimestriel d'informations.

Signalons que cette célébration était marquée également par la mention des impressions sur le livret d'honneur de Vraie thématique par une trentaine d'invités. Un document qui reprend les cent éditions publiées par ce journal depuis sa création en 2020. Apres tout, il était question de manger, boire et danser au rythme de la fête.