Congo-Kinshasa: Prof. Nsaman inaugure la "Centrale de coopération interuniversitaire congolaise"

"La vision est d'en faire un grand champ et un foyer d'expérimentation au standard international devant accueillir les apprenants du troisième cycle, les professeurs d'université et d'autres personnalités, pour les recherches pratiques ",a déclaré le recteur de l'université du CEPROMAD, le Prof. Oscar Nsaman-O-Lutu, lors de l'inauguration ce vendredi 26 août 2022 de la "Centrale de coopération inter universitaire congolaise" (CECI). Une Asbl basée sur la formation entrepreneuriale et celle des formateurs et des mentors en entreprenariat.

Pour le Pr Nsaman, cette centrale est une jonction des formations de différents domaines universitaires suivant le système de Licence-Master-Doctorat (LMD), pour faire des apprenants des managers au bout de 99 jours de formation professionnelle. Il s'agit de domaines d'arts et de métiers, de communication, d'agrobusiness, de santé, de politique judiciaire et administrative, d'éducation et pédagogie, de biochimie, d'ingénierie, des sciences ainsi que des technologies.

Cette centrale va accueillir les étudiants de tous les domaines et d'autres personnes qui veulent apprendre des métiers et devenir incubateurs d'emplois. Ainsi, l'inauguration faite, le Professeur Nsaman a procédé au lancement des inscriptions pour l'année académique 2022-2023 au sein du Réseau des Universités du CEPROMAD de la RDC. Ces inscriptions sont gratuites dans les différentes filières organisées en management.