Congo-Kinshasa: Un 28 août pas comme les autres - Me Paul Djunga a soufflé encore sur une bougie de plus !

Très intègre, ce juriste de formation est une personnalité respectueuse et respectable en République Démocratique du Congo. Pleine de qualité, cet avocat de carrière a réussi là où nombreux ont échoué. Il est des espères rares parmi les Congolais que la nation a besoin pour son expansion.

Avocat au Bureau de Paris et à la Cour Pénale Internationale, Paul DJUNGA est cadre du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC). Son ultime vision rationnelle est de contribuer au développement intégral du pays à travers la politique qu'il exerce avec engagement, ardeur, conviction et brio aux côtés de l'ex-Vice-président de la République, Jean-Pierre BEMBA GOMBO. On retiendra qu'il est un politicien avéré et consciencieux dont l'idéologie repose sur l'excellence et surtout sur les valeurs sociales : humanisme, patriotisme et l'esprit du partage.

Actuellement, Me Paul DJUNGA est directeur de cabinet du Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention où il fait ses preuves dans la défense de ces valeurs idéologiques pour la redynamisation du système de santé en RDC.

Pour enraciner ces idéaux et principes, ce cadre du MLC s'est imposé à Kinshasa avec la création de son association sans but lucratif appelée " Dynamique Paul Djunga " dont la mission consiste entre autre à conscientiser, encadrer et promouvoir la jeunesse.

Basée dans la commune de Bandalungwa, cette structure mène des actions sociales à impact visible dans le district de la Funa qui est considérée aussi comme base et fief électoral de Me Paul DJUNGA.

" Dynamique Paul DJUNGA " organise aussi des activités de sensibilisation et moralisation à l'attention des jeunes afin d'adopter un comportement digne sur le plan civique et moral. Et aussi, des formations aux différents métiers pour l'autonomisation des jeunes.

Ce qui est évident, cet homme politique a mis en profit son intelligentsia pour le développement de la nation.

Bonhomie dans le sang, Me DJUNGA n'aime pas voir son semblable souffrir. Apporter assistance et donner l'opportunité aux autres de s'épanouir est sa nature. Comme disent les Kinois : " moto ya batu, moto moko bien... ".

En ce jour spécial de la célébration de son anniversaire, cet homme de bienfaisance mérite les hommages vivants pour l'ensemble de ses actions et valeurs qu'il incarne pour le bien-être de la communauté. Que le bon Dieu, créateur lui bénisse et lui accorde encore des jours pour la suite de son pèlerinage sur la terre.