Congo-Brazzaville: " Kongo Astronauts - Le collectif a exposé ses œuvres à l'université du Nord Texas

L'exposition solo du collectif " Kongo Astronauts ", qui se déroule depuis le 14 juin dans la Galerie du College of Visual Arts and Design (CVAD) de l'université du Nord Texas, aux Etats-Unis, va se clôturer le 3 septembre. Dans l'exposition intitulée " Congo Gravitational Waves // A Metadigital & Tantalean Tale ", les œuvres sélectionnées mettent en lumière ce que les artistes décrivent comme " les inter-zones de la mondialisation numérique, où le passé, le présent et l'avenir entrent en collision avec la politique de la vie privée et les réalités de la vie urbaine et rurale ". Bien que Kongo Astronauts ait réalisé des performances et participé à des expositions collectives dans le monde entier, indique-t-on, " Congo Gravitational Waves // A Metadigital & Tantalean Tale " offre au public du nord du Texas l'occasion unique de découvrir son travail dans le cadre d'une vaste exposition solo.

Série photographique

L'exposition présente un court-métrage, une série de tirages photographiques à grande échelle et l'une des combinaisons spatiales porté par Michel Ekeba, l'un des deux fondateurs du collectif, lorsqu'il se produit dans les rues de Kinshasa et au-delà. La série photographique "After Schengen", qui domine l'espace de la galerie, représente un astronaute en combinaison dorée recouverte de circuits électroniques et d'autres débris numériques à bord d'un avion en panne. Le titre de la série évoque le traité de Schengen de 1985, qui a permis aux citoyens de l'Union européenne de circuler librement à l'intérieur de ses frontières et qui a compliqué davantage les déplacements internationaux des citoyens de la République démocratique du Congo et d'autres pays africains.

Remettre en question les stéréotypes

Doyenne du CVAD et professeure d'éducation artistique, Karen Hutzel, a déclaré : " c'est une chance incroyable que la seule exposition solo de Kongo Astronauts ait lieu ici, à l'UNT. Le continent africain, souvent stéréotypé, est physiquement loin de Denton, au Texas, et pourtant, il est intimement lié à notre humanité, à nos inégalités et à notre fragilité. Cette œuvre remet en question les stéréotypes tout en attirant l'attention sur nos points communs, comme l'impact des avancées technologiques et du changement climatique. J'espère que tous trouveront leurs propres interprétations dans l'exposition tout en venant peut-être à comprendre la réflexion de cette œuvre comme intrinsèquement africaine ".

Fondée en 2013 par Michel Ekeba et Eléonore Hellio, rappelle le CVAD, Kongo Astronauts travaille au-delà des disciplines, des médias, des frontières politiques, des limites artistiques et culturelles restrictives et des seuils temporels pour réimaginer des futurs partagés et susciter des pensées de refus et de renouvellement.

Les réponses performatives des artistes à l'environnement postcolonial de la République démocratique du Congo ont donné lieu à des œuvres difficiles à catégoriser. Les formes créatives de Kongo Astronauts sont souvent éphémères ou instables, et cette absence d'objets physiques fixes fait partie intégrante de nombreux projets menés par le collectif d'artistes. Kongo Astronauts donne vie à de nouveaux éléments visuels et concepts linguistiques qui sont fantastiques dans leur présentation tout en restant ancrés dans la réalité de la vie à Kinshasa ", a déclaré Rachel Kabukala, commissaire invitée et historienne de l'art.