Guinée: "La gestion sera inclusive, personne ne se verra écarter ", promet le nouveau DPE de N'zérékoré

Ancien chef de section de l'enseignement élémentaire à la direction préfectorale de l'éducation de Nzérékoré, Yozilé Kolamou est désormais le Directeur préfectoral de l'éducation. Jusque-là intérimaire depuis près de huile (8), a été confirmé à son poste à travers un décret du président de la transition.

Interrogé, Yozilé Kolamou n'a pas caché sa satisfaction.

"Mes premiers sentiments sont des sentiments de satisfaction par rapport à cette confirmation au poste de DPE de Nzérékoré. Sur ce, je remercie le ministre Guillaume Hawing et le président du CNRD pour la confiance placée en ma modeste personne. Et je pense qu'avec l'appui des uns et des autres, nous allons relever les défis qui assaillent le système éducatif à Nzérékoré ", a laissé entendre monsieur le DPE de N'Zérékoré.

Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif à N'zérékoré, le nouveau DPE promet d'agir conformément à "la feuille de route" qui lui sera proposée.

"Le remède que le ministre compte apporter au système éducatif pour changer la donne, je m'inscris dans cette dynamique. Ce remède commence par la formation continue des enseignants. Nous allons le faire de façon transversale, du sommet à la base, vice versa. Nous avons commencé par la formation des encadreurs scolaires, des chargés du CM2, et aujourd'hui nous sommes sur la formation des maîtres chargés du CP1. Tout ça, c'est un appui que nous faisons pour relever le défi du point de vue formation des enseignants avant la rentrée des classes. Deuxièmement, il ne s'agit pas de former mais il faut faire le suivi. Je veillerai à ce que le suivi soit régulier jusque dans les salles de classe. Il arrive souvent qu'on n'a pas la maîtrise des effectifs. Donc, tout part par des transferts. Donc, je veillerai que tous les transferts soient officiels pour qu'on sache à la fin des opérations combien d'élèves ont quitté Nzérékoré pour ailleurs et combien d'élèves sont rentrés. Une mission de redéploiement a passé, il est question de redéployer les enseignants qui se sont montrés souvent malades alors qu'ils ne le sont pas, des enseignants qui ont toujours flotté, ils ne sont ni en classe ni au service de l'Etat dans le secteur éducatif. Ce redéploiement nous a permis de découvrir ces enseignants-là, la note de service est prête pour qu'ils sachent où ils doivent aller dès l'ouverture des classes ", a t-il indiqué.

Enfin, le Directeur Préfectoral de l'Education de N'Zérékoré promet aux enseignants une gestion inclusive.

"Nous aller gérer la DPE de Nzérékoré pour que les défis que nous avons trouvés cette année soit relevés. Et cela ne peut se faire que si tout le monde se retrouve intéressé dans ma gestion. Je promets aux enseignants, partout où ils se retrouvent, que je suis de cœur avec eux. La gestion sera inclusive, personne ne se verra écarter. C'est dans ça que nous pourrons résoudre le problème du système éducatif à N'Zérékoré ", a-t-il laissé entendre.

Il est à rappeler que la pré-rentrée scolaire est fixée pour le 15 septembre sur l'ensemble du territoire national ainsi que l'ouverture des classes est prévue le 04 octobre au compte de la session 2022-2023.