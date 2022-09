Madagascar: Fête religieuse - Antsirabe à l'heure des JMJ

Les journées mondiales de la jeunesse à Antsirabe sont ouvertes officiellement. Le programme des pèlerins est bien chargé.

Effervescence à Antsirabe. Des jeunes catholiques traversent les rues de cette ville d'eaux en liesse, pour rejoindre le site à Mandaniresaka, où se déroule l'ouverture de l'événement inouï pour les catholiques, les Journées mondiales de la jeunesse, hier après-midi. Les pèlerins rejoignaient ce site, en chant, en danse, ou en simple marche. Leurs joies ne passaient pas inaperçues. " Nous sommes contents de pouvoir assister à cette ouverture des JMJ ", s'exprimaient des pèlerins. Pour se démarquer, des groupes portaient des tenues ou des accessoires traditionnels, d'autres ont été en tenue de scouts ou en joggings ou en teeshirt d'une même couleur.

Distraits par ces scènes, des habitants d'Antsirabe ont suspendu leurs activités temporairement et sont sortis de chez eux pour les admirer. " Cela casse le silence qui règne dans notre ville, habituellement. ", s'est réjoui Ravaka Randrianandrasana, habitant de Tsarasaotra, un quartier dans lequel passaient les pèlerins. La présence des vingt-neuf mille pèlerins dans la ville d'Antsirabe ne s'apercevait que lors de cette grande marche.

Montrer sa foi

Depuis leur arrivée, mardi, la grande majorité est encore restée dans leurs centres d'accueil, fatigués par la route certainement. Très peu sont sortis découvrir la ville, aux déboires des marchands.

Durant cette marche, les embouteillages ont été monstres à la sortie de la ville d'Antsirabe, vers Ambositra. La circulation a été bouchée, suite à l'affluence des pèlerins. La rue n'était, pourtant, accessible que pour les quelques véhicules dotés d'un coupe-file.

Au site Mandaniresaka, la messe proprement dite ne commençait que vers 16 heures. Elle a été précédée d'animations culturelles et cultuelles. Des religieux et religieuses dansaient sur des chants catholiques, et des hymnes des JMJ depuis leur première édition, en 1998. Monseigneur Philippe Ranaivomanana, évêque du diocèse d'Antsirabe a prêché que le pèlerinage est un temps pour montrer sa foi et pour se fortifier. C'était aussi l'occasion aux religieux de conscientiser les jeunes sur la personne responsable qu'ils doivent être. " Ils ont besoin d'avoir une vision confiante de l'avenir. Les jeunes ont une mission précieuse auprès de leur entourage ", entendait-on durant la messe d'ouverture. Le verset que doivent retenir les pèlerins, en ces JMJ, c'est l'Acte 26 :16. " Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai ". La messe d'ouverture ne s'est terminée que tard dans la soirée. Beaucoup de pèlerins n'ont pas attendu la fin, vu l'éloignement des sites. Ce jour et demain, des messes, des catéchèses et des animations culturelles et cultuelles se tiendront dans les seize sites.