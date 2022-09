Sénégal: BRVM - Hausse de près de 37 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 36,632 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 31 août 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6226,562 milliards de FCFA contre 6189,930 milliards de FCFA la veille. Elle a ainsi profité de l'embellie des indices qui ont terminé la séance de cotation au vert. L'indice composite (indice général de la Bourse) est ainsi en hausse de 0,59% à 206,85 points contre 205,63 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une hausse de 0,20% à 164,40 points contre 164,08 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est aussi en hausse de 2,323 milliards, à 8201,754 milliards de FCFA contre 8199,431 milliards de FCFA le 30 août 2022.

La valeur totale des transactions est encore remontée d'un cran, se situant à 570,474 millions de FCFA contre 470,620 millions la veille, soit une augmentation de 99,854 millions de FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 107 500 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 6,46% à 1 895 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 5,68% à 5 490 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 3,80% à 5 190 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 3,50% à 740 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 6 270 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 1 500 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 2 100 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,40% à 1 420 FCFA) et BOA Mali (moins 1,64% à 1 500 FCFA).