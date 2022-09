Gabon: Liga - Aubameyang brise le silence sur le cambriolage dont il a été victime

Pierre-Emerick Aubameyang a publié une déclaration ce soir sur ses comptes sociaux après avoir été victime d'un cambriolage violent lors du weekend dernier.

La scène s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi au domicile du Gabonais, quand Auba était chez lui en Espagne avec sa famille. On avait appris qu'ils ont été brutalisés et The Athletic révèle que l'attaquant de 33 ans sera mis à l'écart pendant un mois car sa mâchoire est fracturée. Ce mercredi, l'attaquant de Barcelone et cible de Chelsea a abordé le sujet dans un post sur ses comptes sociaux.

" Salut les gars, merci beaucoup pour tous les messages. Dimanche soir, des lâches violents ont fait irruption dans notre maison et ont menacé ma famille et mes enfants juste pour voler des trucs. Ils m'ont blessé la mâchoire, mais je vais récupérer en un rien de temps, et Dieu merci, personne d'autre n'a été blessé physiquement. ", lit-on.

" Le sentiment que nous ne sommes plus en sécurité dans notre propre maison est difficile à comprendre et à décrire, mais en tant que famille, nous surmonterons cela et nous tiendrons plus fort que jamais. Merci pour tout le soutien, cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Auba. ", a confié le joueur.