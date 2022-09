Soudan: Kabbashi rencontre le Gouvernement de l'Ouest Kordofan et une délégation de tribu Hamar

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Shams-Eddin Kabbashi, a tenu Mercredi une réunion au Palais Républicain avec le Gouvernement de l'État de l'Ouest Kordofan, dirigé par le Wali (gouverneur) de l'État, Khalid Mohamed Ahmed Jaili, et une délégation tribale de la région de Dar-Hamar, dirigée par le chef de la tribu des Hamar, Muniem Abdul-Gadir Muniem Mansour. Dans une déclaration à la presse, le Wali adjoint de l'État de l'Ouest Kordofan, Adam Karshom, a dit que la réunion a examiné un certain nombre de questions de sécurité, d'administration et de développement liées au citoyen de l'État.

Il a indiqué que les participants ont convenu de la suspension de la démarcation des frontières entre les localités Al-Sunout et Al-Nuhud, et a affirmé que les demandes des citoyens dans les localités du nord sont justes, y compris ce qui sera discuté à la Conférence du système de gouvernance et d'administration, tandis que certaines des demandes seront discutées sur le niveau du centre et de l'État, afin de parvenir à des solutions justes qui répondent aux aspirations des citoyens des six localités de l'État.

Selon Karshom, les réunions de la délégation avec le Président du Conseil de Souveraineté, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, et le membre du conseil, Général Shams-Eddin Kabbashi, en coordination avec le gouvernement de l'État, visent à informer de la réalité de la situation, à trouver des solutions aux problèmes et aux défis rencontrant l'État et à renforcer la coexistence pacifique et l'extension de la sécurité et de la stabilité dans l'Ouest Kordofan.