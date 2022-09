Nigeria: Plus d'un demi-million de personnes affectées par les inondations au pays

Au Nigeria aussi, les populations sont durement touchées par les inondations, particulièrement dans le nord et l'est du pays. Plus de 73 000 personnes qui ont été déplacées à cause des inondations depuis le mois de janvier.

C'est une litanie de drames qui s'affiche en Une des journaux, partout où les pluies torrentielles ont causé la mort et la destruction. À Maïduguri, ce sont quinze corps qui ont été sortis de la rivière Ngadabul.

À quelques kilomètres de là, un pont reliant les États de Borno et de Yobe a été emporté, et 7 000 personnes ont dû être déplacées, alors que l'on craint la recrudescence des maladies transmises par l'eau, notamment dans les camps de déplacés de cette région du nord-est.

Dans l'État de Jigawa, c'est le palais d'un émir qui a été englouti sous des trombes d'eau qui ont fait au moins 71 morts dans la zone.

En tout, ce sont plus de 73 000 personnes qui ont été déplacées à cause des inondations depuis le mois de janvier au Nigeria. Plus de 37 600 maisons ont été détruites ou sévèrement endommagées, selon les chiffres récemment transmis par la présidence qui estime que plus de 508 000 personnes ont été affectées par les inondations ces derniers mois.

La réponse des autorités face aux déchainements de la météo semble pourtant limitée.

En pleine campagne pour la présidentielle, le candidat de l'opposition Abubakar Atiku a quant à lui annoncé une donation de 100 000 euros pour aider les commerçants affectés par l'inondation d'un marché dans la grande ville de Kano, où 300 échoppes ont été submergées.