Afrique Australe: SADC - Le 10e dialogue multipartite au Lesotho

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) organisera le 10e dialogue multipartite du 05 au 07 septembre 2022 à Maseru au Lesotho.

Ce dialogue multipartite de la SADC est un événement biennal organisé par le Secrétariat de ce groupe régional y inclus Madagascar, qui se tient traditionnellement sous la forme d'événements dirigés par le secteur de l'eau. Il s'agit d'un forum qui permet aux praticiens et aux autres secteurs d'influence d'aborder des questions pertinentes pour renforcer l'intégration régionale et lutter contre la pauvreté dans la région. L'objectif sous-jacent est de s'assurer que la région exploite le potentiel du développement durable des ressources en eau pour contribuer à l'intégration régionale, à l'éradication de la pauvreté et au développement socio-économique.

Identifier des solutions. Avec l'avènement de la collaboration intégrative des secteurs de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire (WEF), la SADC a une fois de plus jugé prudent que l'événement de cette année soit pleinement intégratif de ces trois secteurs, sous le concept de nexus ou eau-alimentation-énergie. Une intégration accrue et des approches inclusives de la gestion, du développement et de l'utilisation des ressources en eau sont cruciales pour que l'eau joue réellement son rôle de catalyseur du développement régional et pour attirer davantage d'investissements dans le secteur. Par le biais de sessions interactives, le dialogue cherchera à identifier des solutions et à formuler des recommandations pour répondre aux questions urgentes du moment, et les résultats du dialogue seront intégrés dans des programmes. Pour cette 10e édition, le thème sera axé sur le thème " Renforcer les capacités productives régionales pour l'eau, l'énergie, la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes afin de réaliser une transformation industrielle inclusive et durable ".

Des stratégies à discuter. L'objectif global de ce 10e dialogue multipartite de la SADC consiste à identifier des stratégies qui renforceront les capacités de production pour la sécurité alimentaire, énergétique et de l'eau dans la région tout en assurant la sécurité environnementale. Des stratégies et des approches visant à optimiser l'utilisation des ressources naturelles productives pour le développement de ces trois secteurs, y seront ainsi discutées, sans oublier la mobilisation des capacités entrepreneuriales inclusives autour de Nexus WEF. A l'issue de ce 10e dialogue multipartite, les pays membres de la SADC dont Madagascar, qui ont tous été durement touchés par la crise économique découlant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, pourront apporter leurs contributions à la transformation économique et industrielle inclusive et durable.

Planification intégrée. En revenant sur la sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie, ces trois secteurs constituent un domaine prioritaire clé pour la SADC. En effet, ces trois secteurs sont inextricablement liés. Leur planification intégrée et la promotion de la coopération régionale ont ainsi été considérées comme une stratégie permettant d'atteindre simultanément les objectifs en matière d'eau, d'énergie et de sécurité alimentaire et d'utilisation plus efficace des ressources naturelles dans la région. Pour ce faire, le renforcement des capacités de production nécessite des politiques et des actions coordonnées dans la région de la SADC. Des synergies entre les programmes de développement sectoriels ainsi que la planification intégrée et la coordination intersectorielle sont également cruciales, pour éviter la concurrence, a-t-on conclu.