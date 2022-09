Maroc: CESE - Tenue à Rabat de la 137ème session ordinaire

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, mardi à Rabat, sa cent trente-septième session ordinaire, sous la présidence de Ahmed Reda Chami. Cette session a été marquée par la participation de Mohamed Ali Habouha, Gouverneur de la province de Berkane, qui a fait une présentation sur "la gouvernance numérique et territoriale intégrée", indique un communiqué du CESE.

Intervenant lors de la première partie de cette session, M. Habouha a relevé que, conformément aux Hautes Orientations Royales, la province de Berkane a mis en place un modèle de gouvernance territoriale, digitalisée et intégrée qui place le citoyen au cœur de son action et s'appuie, pour cela, sur une démarche basée sur la qualité, la satisfaction et la confiance, rapporte la même source.

Par ailleurs, M. Habouha a présenté les initiatives entreprises dans ce sens, notamment l'annexe administrative digitalisée (mise en place dans le cadre d'une expérience pilote), le système d'information géographique intégré, le portail de communication de ladite province, le forum de la société digitale ainsi que la réorganisation du Gouvernorat.

Le second point à l'ordre du jour a concerné la présentation et la discussion du projet d'avis sur le transfert de compétences en milieu professionnel, fait savoir le Conseil.

Portant sur les secteurs public et privé, cet avis vise à analyser le cadre juridique et réglementaire ainsi que les mécanismes actuels de transfert et de sauvegarde des compétences et les risques y afférents en vue de proposer des mesures à même d'optimiser le partage du savoir-faire entre les seniors et les nouveaux arrivants afin d'en assurer la pérennité au sein de l'organisation, précise-t-il.