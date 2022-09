Madagascar: Ninie Doniah - Les artistes originaires du Nord ne réagissent pas

Cela fait quelques semaines que la reine du salegy est malade. Face à cette situation, les convaincus se posent des questions, " pourquoi on ne lui donne pas un coup de main ? ".

Certaines artistes comme Tence Mena ont tiré la sonnette d'alarme. L'artiste-écrivain-journaliste Cerveau Kotoson n'est pas non plus resté indifférent, " aidez Ninie Doniah. Tant que ça peut être fait, s'il vous plaît... Tout comme il y a des lois exceptionnelles, n'y a t il pas d'amnistie exceptionnelle ? Cette dame, aussi excentrique soit-elle, est l'une des nôtres et a laissé sa marque dans le cœur de plusieurs générations.

C'est une mère, c´est une femme et certaines personnes en liberté, conditionnelles ou pas ont fait plus de mal qu'elle. C'est juste une demande humble mais sincère... Et pour une fois, amis artistes, soyez solidaires... Elle est l'une des vôtres, des nôtres... ". Jusqu'ici, la reine du salegy est maigrement assistée. Les artistes de Madagascar en général, et de sa région en particulier ne sont que des spectateurs impuissants.