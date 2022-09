Ile Maurice: Britam - Bhadain remporte la 1ère manche contre Hajee Abdoula et Domah

Il obtient une manche contre la commission d'enquête sur la vente de Britam. Roshi Bhadain est autorisé à recourir à une révision judiciaire sur les conclusions de ce rapport. Dans un jugement rendu hier, les juges Gaitree Jugessur-Manna et Patrick Kam Sing considèrent que la demande de Roshi Bhadain met à jour "an arguable case" contre le président de cette commission, Bhushan Domah, et son assesseur Sattar Hajee Abdoula.

Roshi Bhadain avait indiqué dans sa motion que Bhushan Domah et Sattar Hajee Abdoula avaient eu tort selon la loi de signer le rapport de la commission d'enquête daté du 30 juin 2020, et de n'avoir pas accepté de se récuser pour siéger sur cette commission. Il avait aussi indiqué que la présence de l'ex-juge Domah et de Sattar Hajee Abdoula était teintée de parti pris. C'est pour cette raison qu'il a réclamé que le rapport soit décrété nul et non avenu.

Pour le leader du Reform Party, ce rapport a été fait de mauvaise foi et est teinté d'irrationalité et d'injustice. L'ex-juge Domah était détenteur d'actions de l'ex British American Insurance et Sattar Hajee Abdoula était un transaction adviser pour la vente des actions de Britam. Il était également en 2020 administrateur de l'ex-groupe BAI qui détenait 23,34 % d'actions à la Britam Holdings au Kenya. Tout cela démontre que l'ex-juge Domah et Sattar Hajee Abdoula ont fait preuve de parti pris. C'est pour cette raison, a indiqué Roshi Bhadain, qu'il met en doute l'intégrité de ces deux personnes et "putin question the impartiality of the commission of enquiry".