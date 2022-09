Madagascar: FIFA FS4 - Une forte délégation malgache à Port-Elizabeth

Des émissaires au sein de la FMF, du MJS et du MEN sont en Afrique du Sud pour parler du projet de la FIFA, " Football for school ".

Le " Football for schools regional workshop " pour le Conseil des Associations de Football en Afrique Australe (COSAFA) a débuté, hier, à Port-Elizabeth en Afrique du Sud. Madagascar est représenté par cinq personnes dont le président par intérim de la Fédération malgache de football (FMF), Victorien Andrianony ; RanjaMahatovo, la Secrétaire générale de la FMF ; Rado Rasoanaivo, directeur technique national ; Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports et Vice-présidente du CIGEPS auprès de l'UNESCO ; et Bemahefa, coordonnateur général du sport scolaire auprès du ministère de l'Education nationale. Organisé par la FIFA, la CAF et la COSAFA, le " football for schools FS4" allie le football et l'éducation et incite les enfants à acquérir des compétences de vie à travers des séances de football amusantes.

Le " Football 4 Schools " encourage la participation des jeunes au football par le biais de séances structurées, en utilisant des jeux de football pour transmettre des messages éducatifs et en encourageant les enfants à prendre la responsabilité de leurs décisions dans un environnement solidaire et bienveillant. Ce projet place aussi le football au cœur du développement social, qui vise à contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation de près de 700 millions d'enfants.

Son objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons du monde entier en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées. La présence des deux ministères en Afrique du Sud témoigne de la volonté de l'Etat dans la promotion du football dans le milieu scolaire. Pour une meilleure mise en œuvre du programme, un Comité de Pilotage National sera mis en place.

Une confirmation par lettre écrite du MEN/ et du MJS est attendue pour témoigner de l'engagement de l'Etat et son soutien pour ce programme où le MEN aura un grand rôle à jouer. Et comme il s'agit d'un projet de la FIFA, cette dernière pourra apporter sa contribution financière pour le lancement du programme. Récemment, Madagascar a aussi annoncé sa participation au championnat panafricain de sport scolaire.