Madagascar: JMJ MADA 10e édition à Antsirabe - Bel unisson pour 30 000 jeunes catholiques

Les organisateurs de la 10ème édition des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se déroule actuellement à Antsirabe ont annoncé hier en fin d'après-midi l'annulation du feu d'artifice prévu être tiré après la cérémonie d'ouverture de ce grand événement, suite aux événements d'Ikongo, durant lesquels près de 20 personnes ont perdues la vie.

Ce pèlerinage des jeunes catholiques a été officiellement ouvert, hier, par une grande cérémonie et une messe d'ouverture au Petit Séminaire de Mandaniresaka.

Censée commencer à 13h30, l'heure du début de la cérémonie d'ouverture a dû être reculée d'une heure en raison du grand nombre de participants qui affluaient de toutes parts, créant un embouteillage monstre aux alentours et à l'entrée du Petit Séminaire Mandaniresaka. En plus des 30 000 inscrits, les riverains ainsi que d'autres pèlerins sont venus assister à cette cérémonie. Quelques pèlerins ont fait des malaises dus à la déshydratation et la diarrhée. Dr Rakitra Ranaivoson, médecin urgentiste déplacé sur place, rappelle à

cet effet, à tous les participants, la nécessité de boire suffisamment et de se munir d'une bouteille d´eau et conseille notamment à tous ceux qui ne sont pas bien portants de ne pas assister aux activités.

Quand à la cérémonie proprement dite, les jeunes et les religieuses du diocèse d'Antsirabe, la ville d'accueil de l'événement, ont offert des prestations scéniques et des danses chorégraphiées en guise de bienvenue à tous les jeunes et les participants à l'événement, qui rappelons-le viennent de tous les diocèses des régions de Madagascar.

Ils ont également interprété des chansons traditionnelles malgaches et des chansons de variétés à leur façon, mêlées à du Sôva, un genre de musique typique de la région, pour transmettre leur message de cohésion mais également pour mettre en exergue les particularités culturelles de la région Vakinankaratra.

Les religieuses et les prêtres du diocèse d'Antsirabe ont ensuite emmenés tous les participants pour faire un petit voyage dans le temps à travers un historique des précédentes éditions des JMJ réalisées à Madagascar. Ils ont également exécuté des chorégraphies sur quelques hymnes catholiques.

Après toutes ces animations culturelles, la messe d'ouverture a commencé vers 16 heures de l'après-midi. Le message que Monseigneur Philippe Ranaivomanana, l'évêque du diocèse d'Antsirabe a transmis dans son sermon reprend le thème choisi pour cette 10ème édition de la JMJ puisé dans l'Acte des Apôtres 26 verset 16 : " Lève-toi car je te rétablirai témoin des choses que tu as vues ".

Il rappelle que ce pèlerinage est une opportunité pour tous les jeunes de témoigner de leur foi et de puiser des forces. Les jeunes catholiques ayant participé à ce pèlerinage sont ainsi appelés à avoir foi en l'avenir et devenir de vrais acteurs du changement dans une nouvelle communauté, respectueuse de la Maison commune, la planète Terre, selon les recommandations du Pape François, chose impossible sans prise de responsabilité de leur part. Plusieurs activités sont encore programmées pour les 30 000 participants dans les 16 sites à partir d'aujourd'hui jusqu'à la clôture de l'événement, dimanche prochain.